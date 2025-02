Extraño "apagón" para ensayos de la F1 en Baréin

Un corte de energía durante los ensayos de la Fórmula 1 oscureció la pista y paralizó las labores en los boxes. Sobre las causas aún se especula.Apagón en el banderazo de salida: un corte eléctrico provocó una extraña frenada forzada durante las pruebas de Fórmula 1 en Baréin. Alrededor de las 5 p. m., hora local, los reflectores alrededor de la pista se apagaron cuando el anochecer comenzó a caer sobre el Circuito Internacional de Baréin. "Estaba un poco oscuro, cuando salí pensé que debía cambiar la visera", dijo el piloto de Mercedes George Russell a Sky: "Entonces me di cuenta de que la luz no estaba encendida".

Sin embargo, las condiciones de iluminación no fueron el único problema. En gran parte de los edificios funcionales y en los garajes tampoco había electricidad por momentos; en los boxes, los mecánicos continuaban su trabajo con linternas. "Los sistemas de seguridad no funcionan y tampoco podemos utilizar la radio del equipo", dijo el asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko: "Sólo por razones de seguridad, no es posible seguir conduciendo en este momento". Sólo después de 40 minutos los focos volvieron a funcionar poco a poco.

Nueva temporada en breve

En ese momento, aproximadamente dos horas antes del final del primer día de pruebas, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, había marcado la vuelta más rápida. Russell quedó en segundo lugar por delante del subcampeón mundial Lando Norris con el McLaren. El actual campeón, Max Verstappen, quedó en sexto lugar, pero los tiempos en las pruebas de conducción siempre dan poca indicación del equilibrio de poder: los equipos ejecutan programas diferentes y a veces difícilmente comparables. Las pruebas continuarán en Baréin hasta el viernes y la nueva temporada comenzará dos semanas después en Melbourne (16 de marzo).

el(SID)