¿Murió el papa Francisco y el Vaticano lo oculta? Falsa teoría enloquece las redes; así surgió el rumor

Luego de que el papa Francisco ingresara al hospital Gemelli de Roma debido a una infección pulmonar que lo ha mantenido internado por más de una semana, y tras varias crisis médicas, ha surgido en redes sociales una teoría que preocupa a los fieles católicos: la supuesta muerte oculta del pontífice. En Publimetro México te contamos de qué se trata.

¿Cuál es la teoría sobre la supuesta muerte del papa Francisco?

La cuenta de X (anteriormente Twitter) @Real_JFK_Jr_, un usuario que se hace pasar por John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy y de la primera dama Jacqueline Kennedy, quien falleció en 1999, fue quien inició la teoría sobre la muerte del papa Francisco.

Este perfil falso lanzó un mensaje en la plataforma X que alcanzó una gran difusión, logrando hasta 282 mil visualizaciones, 2.4 mil retuits y 6 mil ‘me gusta’. Esto provocó que la noticia errónea se convirtiera en una teoría que ha circulado por todo el mundo.

@Real_JFK_Jr_ afirmó que el papa Francisco habría muerto el 25 de febrero de 2025 , y que su fallecimiento sería anunciado el 3 de marzo de este mismo año, insinuando que el Vaticano estaría ocultando este histórico acontecimiento, aunque no ofreció una explicación clara del motivo.

“Pope Francis died yesterday, Tuesday, February 25, 2025, but the Vatican did not announce it to the public. They will continue to hide his death. On Monday, March 3, 2025, they will announce his death”, escribió la cuenta falsa @Real_JFK_Jr_ en X.

La traducción de este mensaje al español sería: “El Papa Francisco murió ayer, martes 25 de febrero de 2025, pero el Vaticano no lo anunció al público. Seguirán ocultando su muerte. El lunes 3 de marzo de 2025, anunciarán su fallecimiento”.

¿El Vaticano oculta la supuesta muerte del papa Francisco o sigue vivo?

A pesar de que la información sobre la muerte del papa Francisco es completamente falsa - el pontífice sigue con vida y mostrando una leve mejoría en el hospital Gemelli de Roma -, miles de usuarios han compartido esta teoría, generando caos y confusión entre los fieles católicos.

En Publimetro México te compartimos el último informe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que confirma que el papa Francisco sigue vivo e internado en el hospital Gemelli de Roma hasta el momento.

A través de Vatican News, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el 27 de febrero que el papa Francisco está recibiendo fisioterapia respiratoria, oxigenoterapia de alto flujo con ventimask y descanso, ya que se necesitan más días de estabilidad clínica para evaluar su pronóstico.

“Hoy también se confirma la mejoría de las condiciones clínicas del Santo Padre, quien ha estado alternando la oxigenoterapia de alto flujo con el uso de ventimask. Dada la complejidad de su cuadro clínico, se requieren más días de estabilidad para resolver su pronóstico”, según el informe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede del 27 de febrero.