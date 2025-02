Basura Electoral: MC pide no contaminar con propaganda electoral las calles de CDMX

La Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México promovió un exhorto al Gobierno capitalino, alcaldías, dependencias y órganos desconcentrados a no usar lonas y plásticos de un solo uso –mejor conocida como basura electoral– en sus informes de actividades, así como en la promoción de eventos o actividades, a fin de evitar la contaminación de las calles de la capital.

Para evitar incrementar la contaminación provocada por lonas, pendones y artículos propagandísticos, mismos que derivan en ríos, lagos y océanos, así como partículas tóxicas en el medio ambiente y gases de efecto invernadero, el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres indicó que la crisis climática está directamente ligada a la producción desmedida de plástico, cuyo impacto ambiental comienza desde la extracción y refinamiento de hidrocarburos hasta su fabricación y distribución.

El congresista indicó que la contaminación por dichos materiales propagandísticos continúa debido a los informes de gobiernos federales, de la CDMX y las alcaldías por 100 días o acciones como la celebración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan.

“Todavía no resolvemos lo que vamos a hacer con estas 25 mil toneladas de la basura electoral del proceso electoral pasado y ya estamos generando nueva. Es alarmante como con cada oportunidad convertimos a nuestra ciudad en un inmenso espacio publicitario y el despilfarro de recursos parece no importarnos. Y como si no fuera suficiente el de las campañas electorales, ahora pasamos a la comunicación institucional basura”.

— Royfid Torres