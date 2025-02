Entre ‘fraude y simulación’, Morena aprueba personas insaculadas para el Poder Judicial en CDMX

Entre ‘fraude y simulación’, el pleno del Congreso capitalino votó y aprobó el oficio enviado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Local, con los listados de las personas candidatas para ocupar los cargos de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, que fueron insaculadas el día de ayer, 26 de febrero.

Dicha situación fue criticada por la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ya que advirtió que la llamada reforma al Poder Judicial promovida por Morena no busca fortalecer la impartición de justicia, sino controlarla por completo, desapareciendo la autonomía de los jueces y magistrados de la capital.

El coordinador de la Bancada del PAN, Andrés Atayde reiteró que la simulación en la selección de los candidatos para jueces y magistrados es “el fraude judicial más grande en la historia de la Ciudad”, pues, dijo, el proceso de insaculación estuvo plagado de irregularidades, discrecionalidad y opacidad.

“No nos engañemos, esto no es una elección libre ni universal. Morena diseñó un esquema para controlar la justicia, filtrando perfiles desde su registro. No habrá conteo rápido, no habrá observadores ciudadanos, y lo más grave: el crimen organizado también podrá influir“.

— Andrés Atayde