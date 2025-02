Mhoni Vidente revela que le quieren “tumbar” el avión a Grupo Firme

Mhoni Vidente reveló más detalles de las amenazas que sufrió Grupo Firme, encabezado por Eduin Caz, para que no se presentarán en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa.

Fue a través de narcomantas, que un grupo del crimen organizado amenazó a la agrupación encabezada por Eduin Caz, quien también vio cómo una cabeza humana fue dejada dentro de una hielera abandonada en Tijuana, Baja California.

Las amenazas mencionan a Grupo Firme que si se presentan en el Carnaval de Mazatlán los iban a matar a todos, por lo que Eduin Caz hizo caso a la advertencia y decidió cancelar su presentación en el estado mexicano.

Aunque las amenazas no fueron firmadas por ningún grupo criminal de la región, Eduin Caz decidió mantenerse a raya, y optar por salvaguardar su vida y la de sus fans. Ante esta advertencia, Mhoni Vidente reveló más detalles:

“Les quieren tumbar el avión”: Mhoni Vidente sobre Grupo Firme

Mhoni Vidente reveló en un video en sus redes sociales que el problema no es que Grupo Firme se presente en Mazatlán, sino que podría ser objeto de un atentado, ya que los grupos criminales poseen armas de alto poder.

La pitonisa cubana mencionó que las amenazas a Eduin Caz y sus colaboradores son de alguien que le tienen mucho coraje, y hasta envidia, por lo que podría tumbarle su avión rojo, algo como lo que le pasó a Jenni Rivera.

“¿Grupo Firme tiene un avión rojo, no? Alguien les trae mucho coraje, el problema no es que se presente en Mazatlán porque le quieren tumbar el avión, cuando vaya aterrizando en Sinaloa, tiene un avión muy particular, y los grupos criminales tienen mucho poder”, reveló Mhoni Vidente.

Grupo Firme cancela presentación en Mazatlán

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Grupo Firme informó a sus seguidores que su concierto programado para el 1 de marzo en el Carnaval de Mazatlán ha sido cancelado. En el mensaje, destacaron que la prioridad de Music Vip es siempre el bienestar de sus familias y fans.

La agrupación concluyó su comunicado expresando su deseo de reencontrarse pronto con su público para seguir haciendo historia juntos.