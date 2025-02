¿Qué es el destierro, la teoría detrás del envío de 29 capos del narco a Estados Unidos?

Después del traslado de los 29 narcotraficantes y su llegada a Estados Unidos, el abogado Juan Manuel Delgado, defensor particular del “Z40″, uno de los máximos líderes enviados, aseguró que la extradición no fue avalada y, por lo tanto, se trata más de un destierro. Se espera que el gobierno de los Estados Unidos defina la situación legal de los detenidos.

¿Qué es el destierro?

En el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, se presentó el abogado particular de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, uno los 29 trasladados hacia Estados Unidos y considerado de los máximos líderes del cártel de los Zetas.

Sin embargo, desde los primero rumores de su extradición, su abogado particular desmintió la noticia en la mañana del jueves 27, debido a que su defensa sostenía que su cliente no es el narcotraficante “Z40″ y que no estaba informado sobre el traslado.

“Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún tipo de traslado hacia los Estados unidos de América. Una extradición sería imposible (...) dado que no existe una orden formal de México de hacerlo", aclaró en el programa del periodista.

El abogado definió las tres fases de la extradición: el requerimiento del país, la opinión judicial para confirmar o defender la solicitud, y un juicio de amparo. Juan Manuel Delgado detalló que la situación de Miguel Ángel Treviño se encontraba en la opinión y decisión de un juez. Además, opinó que lo único considerable en su situación sería un destierro.

“No sería extradición en este caso, sería un destierro de un ciudadano mexicano (...) Un destierro es que un ciudadano mexicano sea expulsado del país sin que exista un acuerdo administrativo legal que así lo mande”, así lo definió.

Sin embargo, el concepto del destierro no existe jurídicamente, ni en la Constitución Política ni en los Tratados de los Derechos Humanos aplicados en México.