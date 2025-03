¿Prohibido hablar español y otras lenguas? Declaran el inglés como idioma oficial en EE. UU.

La Casa Blanca de Estados Unidos (EE. UU.) emitió una orden ejecutiva informando que, a partir de marzo, el idioma oficial del país será el inglés. Pero, ¿qué pasará con el español y los otros idiomas?

¿Por qué el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos?

A través de sus redes sociales, la Casa Blanca comunicó que, por órdenes presidenciales, a partir del 1 de marzo el inglés será el idioma oficial de Estados Unidos , afirmando que “Estados Unidos está de vuelta”, ya que “Un idioma designado a nivel nacional es el núcleo de una sociedad unificada y cohesionada, y se fortalece con una ciudadanía que puede intercambiar ideas libremente en un idioma compartido”.

En su cuenta de X, la Casa Blanca publicó: “¡Alerta de orden ejecutiva! EL INGLÉS ES AHORA EL IDIOMA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. ¡Estados Unidos está DE VUELTA! (Executive Order Alert! ENGLISH IS NOW THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNITED STATES. America is SO BACK!)”.

En el documento oficial, Donald Trump aseguró que, por la autoridad que le confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, ordenó designar el inglés como lengua oficial del país.

¿Qué dice la orden ejecutiva en la que Trump declara el inglés como idioma oficial?

El texto de la Casa Blanca destaca que, desde la fundación de los Estados Unidos, el inglés ha sido el idioma predominante y una parte central de la identidad nacional.

Declara que establecer el inglés como lengua oficial fomentará la unidad, la cohesión social y el intercambio de ideas entre los ciudadanos. Con esta medida, se busca facilitar la integración de los nuevos estadounidenses, promoviendo su participación en la sociedad y ayudándolos a alcanzar el “sueño americano”.

La orden ejecutiva oficializa el inglés como el idioma del gobierno federal, derogando una normativa anterior que facilitaba servicios para personas con dominio limitado del inglés.

No obstante, se aclara que las agencias del gobierno pueden seguir prestando servicios en otros idiomas si lo consideran necesario. La orden no crea derechos ni beneficios legales para los ciudadanos, y su aplicación está sujeta a la disponibilidad de recursos y a la legislación vigente.

¿Es el español el idioma más hablado en Estados Unidos?

Sin embargo, en la página web oficial del Gobierno de Estados Unidos, con información actualizada hasta 2024, se señala que, aunque el inglés es el idioma más hablado en el país, sus habitantes se comunican en más de 350 idiomas.

La Oficina del Censo determinó que, aparte del inglés, algunos de los idiomas más hablados son el español, chino, tagalo, vietnamita y árabe. También se mencionan lenguas nativas de América del Norte, como el navajo, yupik, dakota, apache, keres y cherokee, entre otros.