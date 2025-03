¡Alerta! 80% sin seguro: 5 consejos clave para proteger tu casa, auto y salud

Más de la mitad de los mexicanos no contrata un seguro por falta de dinero o porque no le interesa reportaron las cifras oficiales.

El 80% de los mexicanos está a la deriva y puede caer en condiciones de pobreza, debido a la falta de un seguro que proteja su salud, auto, casa, familia y patrimonio de los daños causados por accidentes, enfermedades, huracanes, inundaciones, robos y sismos.

El director de Educación Financiera Banamex, Juan Luis Ordaz, señaló que para tener tranquilidad y seguridad económica diaria, es importante que las personas y sus familias contraten una póliza.

Explicó que un seguro es una herramienta financiera que te cubre ante ciertos riesgos al ser transferidos a una aseguradora, quién se encargará de pagar todo o parte del daño producido por un accidente. “A grandes rasgos, un seguro es un respaldo económico que hará frente a situaciones inesperadas”, dijo.

El directivo de Banamex reportó que, de acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solo 20.7% de la población posee un seguro de casa, auto, vivienda, gastos médicos u otra cobertura; lo cual, implica que 79.3% de las personas está completamente desprotegida con dichos siniestros.

Refirió que, del porcentaje de personas que no tienen un seguro, 31% carece de tal producto financiero porque no tiene dinero o trabajo o sus ingresos son variables; mientras que a 25.8% simplemente no le interesa.

¿Qué cosas puedes asegurar?

A ti mismo y a los tus seres queridos . Un s eguro de gastos médicos te dará la tranquilidad de enfrentar una enfermedad o accidente. Este tipo de póliza usualmente cubren gastos hospitalarios y médicos, revisiones, exámenes clínicos y medicamentos.

. Un te dará la tranquilidad de enfrentar una enfermedad o accidente. Este tipo de póliza usualmente cubren gastos hospitalarios y médicos, revisiones, exámenes clínicos y medicamentos. A tu familia ante fallecimiento . Este tipo de seguro ayuda a pagar diversos gastos después de la muerte del asegurado y te permite planificar el patrimonio de tu familia, una vez que ya no estés en este plano terrenal.

. Este tipo de seguro ayuda a pagar diversos y te permite planificar el patrimonio de tu familia, una vez que ya no estés en este plano terrenal. Los estudios de tus hijos . Un seguro educativo ofrece un plan de ahorro que permite asegurar la educación de los hijos, incluso ante fallecimiento de los padres o si se ven imposibilitados a aportar recursos económicos adicionales. En este tipo de seguro , las instituciones s e comprometen a seguir pagando la educación hasta que el beneficiario alcance una edad determinada .

. Un que permite asegurar la educación de los hijos, incluso ante fallecimiento de los padres o si se ven imposibilitados a aportar recursos económicos adicionales. En este tipo de , las instituciones s . Tu casa . Un seguro de hogar es una herramienta que protege tu vivienda y a tu familia de diversas contingencias, robos, desastres naturales como terremotos o inundaciones , incendios, daños materiales en tu vivienda , a objetos personales como muebles y/o electrodomésticos.

. Un seguro de hogar es una herramienta que diversas contingencias, como , , a objetos personales como muebles y/o electrodomésticos. Tu auto . Contra robo total, robo de auto partes, reparación del vehículo, daños a terceros y daños físicos a los ocupantes de la unidad . Considera que en México es obligatorio tener un seguro de auto para circular en carreteras federales y en la Ciudad de México.

. . Considera que en México es obligatorio tener un seguro de auto para circular en carreteras federales y en la Ciudad de México. Un ahorro adicional garantizado para tu retiro, un plan de pensiones o plan de jubilación te dará la tranquilidad de mantener una calidad de vida similar, o mayor, en el momento de tu retiro de la vida laboral.

5 Consejos para contratar un seguro

Antes de contratar cualquier tipo de seguro, Banamex te recomienda: