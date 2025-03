Aniversario 125: la exitosa historia del Bayern de Múnich

Un cumpleaños redondo celebra el Bayern de Múnich, que fue fundado en un café de la capital bávara hace 125 años.El Bayern de Múnich es el club de fútbol más laureado de Alemania, ha ganado numerosas veces importantes títulos nacionales e internacionales y su vitrina alberga infinidad de trofeos.

Escisión de un club de gimnasia masculina

Pero el FC Bayern empezó en formato pequeño hace 125 años. Un grupo de jóvenes se reunió el 27 de febrero de 1900 en el Café Gisela, cerca del Hofgarten, en el centro de Múnich. Eran miembros de la sección de fútbol del club muniqués de gimnasia masculina MTV. Los gimnastas de mentalidad más tradicional ridiculizaban el fútbol por considerarlo un deporte inglés de nuevo cuño.

Por ese motivo, el MTV se negó a inscribir oficialmente su sección de fútbol en la asociación, así que los futbolistas fundaron sin más su propio club de fútbol y lo llamaron F.C. Bayern. Inicialmente, los colores del club fueron el azul y el blanco, los colores de la bandera bávara.

Kurt Landauer, un visionario en el "club judío"

Los primeros éxitos tardaron en materializarse. En 1924, el Bayern ganó por primera vez el campeonato del sur de Alemania y, en 1932, conquistó su primer título de campeón de Alemania. Poco después, llegaron al poder los nacionalsocialistas, que veían al FC Bayern como un "club judío".

Kurt Landauer, judío y presidente del club desde 1919, fue el responsable del ascenso deportivo del equipo durante la República de Weimar. Landauer se centró en hacer un buen trabajo de cantera, organizó partidos de prueba contra equipos internacionales y trajo a Múnich a jugadores extranjeros -a menudo también judíos- de la República Checa o Hungría.

Landauer tuvo que dimitir de su cargo en 1933. Posteriormente fue encarcelado brevemente en el campo de concentración de Dachau y huyó a Suiza tras su liberación en 1939, donde sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Muchos miembros de su familia fueron víctimas del Holocausto.

Landauer volvió a ser presidente del Bayern de 1947 a 1951. Durante mucho tiempo, el club olvidó su "herencia judía", pero en 2009 fue revivida la memoria de Landauer y sus logros. Desde 2013, Kurt Landauer es presidente honorario del FC Bayern.

Generación dorada con Beckenbauer, Maier y Müller

En términos deportivos, las cosas no fueron demasiado bien inmediatamente después de la guerra. El FC Bayern estuvo un tiempo en la segunda división, por lo que no fue incluido cuando se fundó la Bundesliga , en 1963. Hasta 1965, el equipo muniqués no ascendió a la primera división del fútbol alemán.

En aquella época, ya jugaba con ellos un joven talento excepcional llamado Franz Beckenbauer en la defensa, Sepp Maier en la portería y el "bombardero" Gerd Müller marcaba los goles.

En los años siguientes, el equipo, que ganó el primer título de la Bundesliga en 1969 y tres campeonatos nacionales consecutivos de 1974 a 1976, se construyó en torno a estas tres grandes estrellas.

"Teníamos un equipo capaz de ganarlo todo" dijo al respecto el icono del club, Beckenbauer, fallecido en enero de 2024, al recordar esta época de éxitos. "Gerd Müller era nuestro goleador, Sepp Maier nuestro refuerzo. Fue una época especial".

Dominio bajo la dirección de Uli Hoeneß

A partir de 1983, los entrenadores Udo Lattek y Jupp Heynckes iniciaron la siguiente fase hegemónica del equipo. El principal responsable del desarrollo deportivo fue el exjugador profesional del Bayern Uli Hoeneß, que tuvo que poner fin a su carrera como futbolista en 1979 debido a una lesión y se convirtió en entrenador del equipo muniqués.

En poco tiempo, convirtió al entonces endeudado club en uno de los más solventes y mejores del mundo. "Nuestra fuerza innovadora siempre ha marcado pautas. Uli Hoeneß prácticamente inventó el merchandising en el fútbol, por ejemplo", dijo el actual presidente del club, Herbert Hainer, al rendir homenaje a Hoeneß en la ceremonia del 125º aniversario.

Una de las estrategias favoritas de Hoeneß consistía en atraer a los mejores jugadores de los rivales más acérrimos del Bayern con la perspectiva de ganar títulos. De este modo, reforzaba su propio equipo y, al mismo tiempo, debilitaba al rival.

Dominio absoluto en la Bundesliga

En 1987, con su décimo título de campeón, el Bayern superó el récord del FC Nürnberg. Desde entonces, ha ganado 23 títulos más. Entre los años 2013 y 2023, el Bayern de Múnich ganó once campeonatos seguidos. Solo el Bayer Leverkusen, campeón en 2024, fue capaz de plantarle cara.

"El Leverkusen es más fuerte de lo esperado", admitió recientemente Hoeneß -ahora presidente de honor del Bayern- a la emisora Bayerischer Rundfunk. "Son los únicos que nos molestan de verdad y seguirán haciéndolo. Todos los demás -Dortmund, Leipzig- están acabados".

Pero esta temporada, el Bayern vuelve a liderar la tabla con ocho puntos de ventaja y es muy posible que acabe proclamándose campeón de Alemania por 34ª vez.

Lucha por conquistar la esfera internacional

Alemania hace tiempo que se ha quedado pequeña para el Bayern, que tiene sedes en el extranjero, en Nueva York, Shanghái y Bangkok. La Bundesliga es el objetivo cada año, al igual que la Copa DFB. Pero, aún más importante que los títulos nacionales, es la Liga de Campeones y la competencia con los demás grandes clubes europeos.

En ese aspecto, el FC Bayern se ha quedado algo rezagado en los últimos años. Clubes como el Real Madrid o el Manchester City disponen de mucho más dinero que los muniqueses, por lo que cada vez les resulta más difícil fichar a los mejores jugadores internacionales.

"Inglaterra gasta sumas astronómicas de forma poco inteligente e irracional", se quejó el exdirector general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, en una entrevista concedida en febrero de 2023 al diario italiano Corriere dello Sport.

Aunque en escala financiera menor, también existe a nivel nacional un desequilibrio similar en la Bundesliga a favor del FC Bayern. Es el equipo que más dinero tiene, el que cuenta con los mejores jugadores y el que más se ha beneficiado durante años del reparto del dinero de la televisión. Por todo esto, la diferencia entre el club muniqués y el resto de la liga es cada vez mayor y, cuando cumpla 150 años, el FC Bayern seguirá siendo probablemente el número uno indiscutible del fútbol alemán, con un margen aún mayor que el actual.

(ms/ers)