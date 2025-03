Expropiación: Residentes deberán dejar ex Colonia Dignidad

En entrevista con DW, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, adelanta detalles de la ampliación del área y el proceso expropiatorio de una parte del asentamiento alemán, con el fin de crear un sitio de memoria.La expropiación de una parte de la exColonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera, es la condición previa para establecer en el lugar un sitio de memoria y centro de documentación, que permita honrar a las víctimas y revisar el doloroso pasado de un lugar que por décadas funcionó como un sistema criminal y sectario.

Esta es una de las tareas que encomendó la Comisión Mixta Chile-Alemania, creada en 2017. Hoy los titulares de los ministerios de Justicia y de Vivienda de Chile, Jaime Gajardo y Carlos Montes, presentaron el plan definitivo sobre los sitios que serán expropiados. De la propuesta entregada hace nueve meses, que indicaba seis edificios o lugares, ahora se amplía a una superficie de 116 hectáreas.

Esto incluye el poblado donde habitan decenas de familias, un hogar de ancianos y el hotel y restaurant. Residentes y la administración de la villa están de acuerdo con el sitio de memoria, pero rechazan abandonar esos lugares. Para familiares de detenidos desaparecidos, en tanto, es una afrenta que el sitio siga funcionado como centro turístico.

En entrevista con DW, el ministro de Justicia chileno indica que cuando el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de expropiar, encargó a Justicia y Vivienda analizar el polígono, así como la conectividad entre los lugares originalmente mencionados y áreas colindantes de relevancia. Este análisis, junto con el trabajo con organizaciones de víctimas permitió definir el área, que se inserta dentro de las 183 hectáreas que en 2016 fueron declaradas monumento histórico. "Contempla todos los sitios relevantes, tanto en la declaratoria de monumento histórico, como el trabajo que se hizo en la Comisión Mixta con Alemania”, dice Gajardo.

DW: ¿Como se realizará este proceso, considerando que hay familias que trabajan y viven ahí; hay un plan para que permanezcan o tienen que salir?

Ministro Jaime Gajardo: La expropiación implica que esto va a tener como destino final ser un monumento histórico. Actualmente ya está declarado monumento nacional en la categoría de monumento histórico, pero está dentro de un terreno privado. El objetivo es que con la expropiación se transforme en un bien del Estado. Eso implica que las personas que habitan ahí tendrán que dejar el lugar. Como la expropiación implica una retribución en dinero del bien expropiado, en razón de aquello podrán ver si se relocalizan dentro del área o fuera de la ex colonia.

Uno de los conflictos es que un grupo de excolonos reclama que este patrimonio fue construido con el trabajo esclavo de todos, pero los pagos podrían beneficiar solo a la dirigencia que administra. ¿Cómo se va a manejar este tema?

Ese es un tema interno de quienes tienen el dominio y la forma de administración de la ex Colonia. Es algo que se está trabajando en el marco de las relaciones que tienen con el gobierno alemán y es una decisión de ellos. Lo que a nosotros nos corresponde como Estado es definir el lugar, para que esto se transforme en un monumento histórico, para que sea de carácter público y pagarle a las personas que ostentan formalmente el dominio.

¿Se ha estudiado qué costos implicaría la expropiación?

La primera fase del proceso expropiatorio es definir el sitio a expropiar. Una vez definido eso se hace el estudio de precios, que se definen por comisiones técnicas. Cuando esto está resuelto comienza la etapa formal y ahí hay una posibilidad incluso de discutir los precios a nivel judicial. No me podría adelantar a algo que va a ser una definición técnica.

¿Esto puede llegar a tribunales en el sentido de que los propietarios pueden oponerse o presentar recursos para rechazar la expropiación?

Es difícil rechazarla, porque la expropiación por causa pública o interés nacional en este caso está bien fundamentada. Esto ya es un monumento nacional de categoría monumento histórico, y reviste este interés nacional. Por cierto, las personas pueden no estar de acuerdo con la fijación del precio que establezca la comisión técnica y eso se puede discutir judicialmente, pero no implica entorpecer el proceso de expropiación mismo, porque una vez que el Estado deposita en el tribunal o eventualmente en la cuenta corriente de la persona expropiada el valor que estableció la comisión técnica, ya puede hacer toma material del bien expropiado.

El mandato del presidente es que el Estado pueda hacer toma material durante este año. ¿Lo ve factible?

Sí, de todas maneras. Estamos trabajando con el ministerio de Vivienda a toda velocidad para cumplir con el mandato que nos dio el presidente de la República, de que el Estado de Chile sea dueño de este monumento histórico lo más pronto posible.

Luego vendrá una etapa de levantamiento del sitio de memoria y del centro de documentación, que entiendo se hará en forma conjunta con Alemania.

Efectivamente, posteriormente vendrá un trabajo más de detalle sobre cómo se va a desarrollar el sitio de memoria, los trabajos que se tienen que hacer ahí para poner esto a disposición del público, la forma de administración del sitio, y se está por definir la manera en que se va a llevar adelante ese proceso. Hay que ir paso a paso.

Esto se inserta dentro del Plan de Búsqueda. ¿De qué manera un sitio de memoria puede contribuir en avanzar en verdad y justicia en el caso de Colonia Dignidad?

Es muy importante. Uno de los objetivos del Plan de Búsqueda es avanzar en verdad y justicia, y en este lugar particular se están desarrollando diligencias por parte de ministras en visita y específicamente por la ministra (jueza) Paola Plaza, que lleva los casos de Colonia Dignidad. El hecho de que estos sean terrenos públicos va a permitir también que no haya ninguna alteración, que las diligencias se puedan desarrollar con total tranquilidad, sin ninguna intervención. No es un sitio que solo vaya a tener utilidad en materia de memoria, lo que es muy significativo, sino también actualmente es objeto de diligencias por causas que están abiertas y por lo mismo también es de muchísima importancia para la verdad y la justicia.

