Gobierno chileno amplía expropiación de ex Colonia Dignidad

El proceso expropiatorio inicia una nueva etapa. Este martes comienza su visita a Chile el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y Colonia Dignidad será tema de la agenda. Ex colonos, en tanto, piden ser escuchados.Originalmente se pensó en seis lugares o edificios específicos. Ahora serán 116 hectáreas. Ese es el plan del gobierno del presidente Gabriel Boric, quien pidió que durante este año el Estado haga toma material de este terreno, perteneciente a la ex Colonia Dignidad, ahora conocida como Villa Baviera.

Este espacio se inserta dentro del polígono que fue declarado monumento histórico en 2016, pero que todavía es propiedad privada. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó al hacer el anuncio que avanzarán en la expropiaciónde "una parte de este lugar que se utilizó principalmente durante la dictadura militar con el objeto de ser un campo de concentración y de prisión política, donde se realizaron las atrocidades más grandes que hemos vivido en nuestro país, donde se torturó y se hizo desparecer a chilenos y chilenas”.

Esto contempla toda el área urbana, donde están las viviendas de los actuales residentes, incluida la casa de Paul Schäfer, líder y fundador de la secta, el restaurant y el edificio de administración, la bodega de papas, el hospital y la portería. Además, un camino para conectar los sitios y otros lugares de relevancia, como las fosas donde se encontraron archivos y aquellas donde se habría enterrado a ejecutados políticos.

Por su parte, en la conferencia de prensa, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que este es "un desafío de la conciencia nacional”, que exige convertir este lugar en un espacio de encuentro y de reflexión. "¿Como llegamos a este nivel de salvajismo, particularmente en un centro como este?”, se preguntó Montes y recordó que además en la colonia se cometieron múltiples crímenes, como violaciones de niños.

Dos décadas de la captura de Schäfer

Este mes se cumplen 20 años de la captura en Argentina de Paul Schäfer, quien impuso un sistema criminal que operó por décadas. Coincidiendo con el aniversario de este hito, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llega en visita a Chile.

Para Steinmeier el tema no es ajeno. Como ministro de Relaciones Exteriores, en 2016 reconoció la responsabilidad moral de Alemania en este caso. La agenda de esta gira contempla un encuentro con víctimas y expertos en el tema, en el Museo de la Memoria en Santiago.

Las víctimas esperan pasos significativos en verdad, justicia y memoria.El proyecto de sitio conmemorativo y centro de documentación, según acordaron Chile y Alemania hace más de siete años al crear la comisión mixta para abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad, está en el centro de la polémica entre diversos sectores involucrados.

Los terrenos en discordia

Colonia Dignidad fue fundada en 1961 en un sector rural cercano a la ciudad de Parral, en la Región del Maule, unos 350 km al sur de la capital, Santiago. Con el respaldo del estado chileno y una serie de beneficios fiscales, el predicador Paul Schäfer y unos 300 seguidores construyeron sus casas y desarrollaron actividades agrícolas, forestales y productivas a los pies de la cordillera de los Andes.

Tras la fachada de una comunidad trabajadora modelo, Schäfer -quien había escapado de Alemania por acusaciones de abuso sexual de menores- continuó cometiendo sus crímenes en este rincón apartado del mundo. Colonia Dignidad se convirtió en un estado dentro del Estado y el líder, con la complicidad de una cúpula de jerarcas, impuso un régimen sectario, abusó de niños, aplicó brutales castigos, separó a las familias y obligó a los colonos a trabajar como esclavos. Asimismo, en colaboración con el servicio secreto de Augusto Pinochet, el enclave fue un centro de detención, tortura y desaparición de opositores a la dictadura.

La colonia llegó a tener más de 17 mil hectáreas de terreno. Debido a sucesivas ventas y al remate por orden judicial de parcelas para indemnizar a un grupo de chilenos que fueron abusados cuando niños, se estima que actualmente tendría algo más de 7.000 hectáreas.

De estas, 183 fueron declaradas en 2016 como monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esto considera un polígono principal donde están el poblado, las edificaciones, el hospital, algunas fosas, el acceso y la cancha de aterrizaje. Además, hay dos sectores de fosas, ubicadas a varios kilómetros de distancia, que también están protegidas.

Colonos indignados

Entre los actuales y antiguos residentes del asentamiento las opiniones están divididas. Ayer, un grupo de representantes de la Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los ex Colonos (ADEC) bloqueó el acceso al lugar, donde hoy funciona un centro turístico, con hotel y restaurant.

Exigen que se desmantele la ex colonia y se les paguen más de cuatro décadas de sueldos que les adeudan. "Consideramos que ya estamos expropiados, pero de parte de quienes hoy administran la ex Colonia Dignidad. Creemos que hay que expropiar, pero los pagos que proceden deben ir en directo beneficio de los colonos y no a las empresas que hoy controlan los hijos de los jerarcas”, dice a DW Winfried Hempel, ex colono y abogado de víctimas del enclave.

Asimismo, indica que "no se debe expulsar a los residentes, sino que deben tener la posibilidad de seguir viviendo ahí”. Junto con los manifestantes, lamenta que representantes de ADEC no hayan sido invitados a la reunión con el presidente alemán en el Museo de la Memoria.

La actual administración de Villa Baviera, si bien aprueba la creación del sitio conmemorativa, también ve con preocupación que podrían ser desalojados y con ello tener que emigrar con sus negocios. La ampliación de los sectores que serán expropiados, que solicitaban organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos, será otro punto de desencuentro. El litigio por los pagos correspondientes a la expropiación podría convertirse en el obstáculo que entorpezca y retrase el proceso.

