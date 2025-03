Padre del exfiscal de Morelos denuncia acoso y solicita intervención de Sheinbaum

Uriel Carmona Sánchez, padre del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, responsabilizó a las autoridades de esa entidad, de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que pueda ocurrirle a su familia, ya que denunció que desde el 7 de febrero son vigilados por vehículos con placas falsas que están afuera de su domicilio y desde drones que sobrevuelan su hogar.

“Ya no nos acosen, todos estamos limpios, a todos los ciudadanos les quiero decir que esto les puede pasar a cualquiera, en este momento responsabilizo de lo que le pueda pasar a cualquier integrante de esta familia y cualquier caso fabricado contra nosotros a las personas que han estado afuera de nuestro domicilio desde el 7 de febrero en coches particulares con placas falsas”.

En un video difundido en redes sociales también solicitó audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, para explicarle la situación de su hijo, quien fue acusado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de obstrucción a la justicia, por el caso del feminicidio de Ariadna López, en 2022 cuando Sheinbaum estaba al frente del gobierno capitalino.

“Le pido a la presidenta que le ordene a todas las autoridades que dejen de violar la ley, mi hijo ya no está, aquí nunca ha habido qué perseguir, le pido que nos reciba a mi esposa y a mí, estoy seguro que usted no conoce la verdad de todo lo que está pasando”.

El padre del exfiscal también dijo que está cansado del acoso que sufre su familia, pero que antes no había denunciado esta situación para no empeorar las cosas, añadió que la gente de Morelos conoce la historia de su familia; sin embargo, si hay algún delito qué perseguir se haga conforme a la ley y no con fabricación de pruebas.

Sugirió que la presencia de vehículos afuera de su hogar podría ser para que personas desconocidas ingresen de forma ilegal y “siembren” pruebas para acusar a Carmona Gándara, porque fue un fiscal incómodo para el gobierno, pero que ya no está en el cargo.

Remoción de Uriel Carmona

La destitución de Uriel Carmona como fiscal de Morelos ocurrió el 6 de febrero, el mismo día en que solicitó del desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado de agresión sexual en contra de una familiar.

La primera vez que fue removido de su cargo fue 2023, cuando la fiscalía de la Ciudad de México consiguió su detención, pues se le acusó de ayudar a uno de los responsables del feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos con signos de violencia, pero la fiscalía de ese estado afirmó que fue por broncoaspiración.

“Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son revisadas por el Poder Judicial. Ni violamos la Constitución, ni violamos el Estado de Derecho. La víctima fue Ariadna Fernanda, hay que unirnos y apoyar a su familia en su reclamo de justicia”, afirmó la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

Sobre ese caso se difundió un video en donde una pareja, conformada por Rautel y Vanessa, saca el cuerpo de la joven de un departamento en la colonia Condesa, lo suben a una camioneta y después la dejan abandonada a la orilla de la carretera México-Cuernavaca.