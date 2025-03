Espectáculo lunar: Norteamérica podrá ver una X y V colosales en la Luna

Las letras misteriosas aparecen y desaparecen en la superficie lunar como un mensaje codificado del cosmos. No son obra de alienígenas, sino un fascinante fenómeno óptico de nuestro satélite.Un notable fenómeno celeste será visible para los observadores del cielo este jueves (06.03.2025), cuando dos formaciones distintivas con forma de letras —conocidas como "Lunar X" y "Lunar V"— aparecerán en la superficie lunar. Estas características temporales comenzarán a formarse alrededor de las 23:00 UTC (18:00 EST) y permanecerán visibles en Norteamérica durante aproximadamente una hora, según informan medios científicos.

Si usted está entre quienes se preguntan si hay algo raro detrás del fenómeno, le avisamos que no se trata de señales extraterrestres ni de misteriosos símbolos grabados en nuestro satélite. Este fascinante fenómeno, conocido entre los astrónomos aficionados como la "X lunar" y la "V lunar", tiene una explicación mucho más sencilla, aunque no menos cautivadora.

¿Qué son exactamente la X y la V lunar?

Estas formaciones son ejemplos perfectos de lo que ocurre cuando la luz y la topografía lunar se combinan para crear patrones reconocibles para el ojo humano, un fenómeno conocido como pareidolia. Según EarthSky, la ilusión de la X lunar está creada por la luz solar que incide sobre los bordes entre tres cráteres: La Caille, Blanchini y Purbach. Por su parte, la V se forma cuando la luz ilumina el cráter Ukert junto con varios cráteres más pequeños.

El fenómeno ocurre a lo largo del "terminador" lunar, que no es otra cosa que la línea que separa la parte iluminada de la parte oscura de la Luna. Como explica el sitio web Astronomy Picture of the Day de la NASA, "la superficie lunar tiene un aspecto diferente cerca del terminador porque allí el Sol está más cerca del horizonte y, por tanto, provoca que las sombras sean cada vez más largas". Estas sombras nos dan señales de profundidad, creando un efecto casi tridimensional en una imagen bidimensional.

Según David M.F. Chapman, del Centro Halifax de la Real Sociedad Astronómica de Canadá, "la X de Werner no salta de golpe, sino que aparece gradualmente en un intervalo de 2 horas y 20 minutos a medida que el Sol se eleva sobre el lugar".

Consejos para observar el fenómeno con telescopio o prismáticos

Ambas formaciones son visibles a través de prismáticos o pequeños telescopios y se han convertido en objetivos favoritos de observación para los entusiastas lunares. La formación X abarca aproximadamente 70 kilómetros a través de la superficie lunar, según señala el sitio web alemán Der.Mond-de.

Para los observadores en el este de Norteamérica, los expertos recomiendan comenzar la observación poco después de la puesta del Sol, enfocándose en un punto a medio camino entre el ecuador lunar y el polo sur. De acuerdo con Astronomy, los cráteres gemelos Aliacensis y Werner pueden servir como guías, con la X apareciendo justo al noroeste de estas características.

Quienes se pierdan el evento del jueves no deben preocuparse, ya que estas formaciones aparecen regularmente durante todo el año. Las próximas oportunidades para presenciar estas letras lunares ocurrirán el 5 de abril y el 3 de junio, según IFL Science.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de EarthSky, NASA, IFL Science, Astronomy, Der-Mond.de.