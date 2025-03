MC y Partido Verde arremeten contra Morena y Haces Lago por el freno a la prohibición de las corridas de toros en CDMX

La Bancada Naranja y la Bancada del Partido Verde arremetieron contra Morena y el diputado Alberto Vanegas y Pedro Haces Lago por frenar la discusión y dictaminación de la iniciativa ciudadana que busca –entre otras cosas– la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México, suceso que calificaron como reprobable, debido a que el Poder Judicial “sin tener ninguna facultad estableció la suspensión”.

En una primera conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, Jesús Sesma reprobó la intromisión de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México en el proceso legislativo que se está realizando para dictaminar la iniciativa ciudadana, luego de que se notificara a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, la determinación de suspender la discusión y análisis de la iniciativa ciudadana.

Esta suspensión estará vigente hasta que la Sala Constitucional resuelva sobre el escrito presentado por el diputado de Morena, Alberto Vanegas quien argumenta que la prohibición de corridas de toros daña los derechos de quienes se dedican a esta actividad económica y restringe la diversidad cultural, social y traiciones de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

“Desde aquí le decimos a este Tribunal y a cualquier otro que quiera intervenir en alguno de los procesos legislativos que estemos realizando, que no vamos a permitir la intromisión del poder judicial en el poder legislativo”.

Sesma Suárez recordó el caso de la inmobiliaria Trepi, quien consiguió en un proceso bastante irregular y oscuro, que un Juez ordenara al Congreso local el cambio de uso de suelo del Bosque de Chapultepec para vivienda ya que dijo, “estamos viviendo una situación similar en donde otro poder pretende, sin ningún fundamento y fuera de la ley, indicarnos qué hacer”.

Asimismo, el congresista ecologista hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la diputada de Acción Nacional, Daniela Álvarez, al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales del órgano legislativo local, para dictaminar la iniciativa ciudadana para prohibir la tauromaquia, quien dijo, “está padeciendo la falta de quórum para sesionar y poder dictaminar esta propuesta de reforma a la ley”.

“Reitero, lo único que pedimos es que el proceso legislativo continúe para que las y los legisladores emitan su voto a favor o en contra y dejen las prácticas dilatorias que lo único que hacen es demostrar o que tienen miedo, o que son hipócritas”, aseguró el congresista ecologista.

En una conferencia posterior, el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres aseguró que el Poder Judicial “viola por completo la soberanía de este poder legislativo, porque ahora resulta que la sala constitucional, pues, nos tiene que revisar las iniciativas que estamos discutiendo en las comisiones para que después podamos dictaminarlas. Eso no existe en ninguna parte de las facultades del Tribunal Constitucional”.

El emecista añadió que más allá de detener el camino de la iniciativa ciudadana, avalada con 27 mil firmas, se define la discusión gracias a seis preguntas, que van en torno a temáticas discutidas

“¿Qué es lo que venimos a advertir en Movimiento Ciudadano? Primero, que me parece absurdo que hoy estemos ante una reforma judicial para evitar las complicidades entre el poder económico y la corrupción del poder judicial y hoy tengamos un acuerdo de esta naturaleza, de nuestro propio tribunal constitucional”.

La diputada Patricia Urriza también descalificó la actitud de la Bancada de Morena y sus aliados, como una obra de tres actos en la que la constante es la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

“Morena y sus aliados se la pasan constantemente mordiéndose la lengua y les voy a explicar por qué. Primer acto: nos dicen que tenemos que reformar el Poder Judicial porque los jueces no deben de interpretar la ley y no deben hacer labor legislativa; segundo acto, el mismo Morena y sus aliados le piden al Poder Judicial una interpretación de la ley y básicamente está legislando por nosotros y dictaminar las iniciativas de los grupos parlamentarios y los legisladores que estamos aquí y, tercer acto, acatan la regla de lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional y echan para atrás una iniciativa, porque no es una ley, sino una iniciativa ciudadana en proceso de dictaminación”.

— Patricia Urriza