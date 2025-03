Chile: carrera presidencial fragmentada y polarizada

En noviembre, Chile va a las urnas para elegir presidente, ahora con voto obligatorio. El escenario es todavía incierto y a los numerosos candidatos se suma la recién renunciada ministra del interior, Carolina Tohá.Un escenario atomizado, con más de diez candidatos, se observa en Chile cuando faltan casi ocho meses para las elecciones presidenciales. La renuncia de Carolina Tohá, ministra del interior del Gobierno de Gabriel Boric para postularse a las presidenciales de noviembre abre un nuevo escenario para el izquierdista Frente Amplio, donde todavía no hay una candidatura definida.

"Está un poco disperso todavía el panorama, tanto el oficialismo como la oposición están pasando por procesos de múltiples candidaturas. El bloque oficialista todavía tiene que definir si va a primarias y el total de candidaturas. Y por la derecha vemos que hay posturas irreconciliables de tres candidatos”, dice a DW Simón Rubiños, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

En principio, el representante del oficialismo debiera salir de primarias, aunque no está claro si en el proceso participará el partido comunista y si eventualmente concurriría la democracia cristiana o iría con candidato aparte.

Los resultados de las encuestas aún son datos muy preliminares, en medio de un panorama tan diverso como incierto. La figura mejor situada por el momento, según los sondeos, es Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, con alrededor del 20% de las preferencias. Ha sido parlamentaria, ministra y alcaldesa, y también postuló a la presidencia en 2013, cuando perdió ante Michelle Bachelet.

La exmandataria, quien fuera directora de ONU Mujeres y comisionada del organismo para los Derechos Humanos, figura en las preferencias por la centroizquierda, a pesar de no ser candidata. Hoy, sin embargo, cerró la puerta a una tercera candidatura, al informar que definitivamente no se postulará.

Como en Chile no existe la posibilidad de reelección inmediata, el presidente Gabriel Boric no es una opción para su sector. Tohá, su exministra de Interior, quien ha sido alcaldesa, diputada y ministra también con Bachelet, podría seguir sus pasos, si es elegida en las primarias de su sector. "Habrá que ver el recibimiento de esta candidatura que nace desde el seno del gobierno, pero no tiene la misma fuerza que hubiera tenido Bachelet, en quien descansaban en parte las esperanzas de continuidad del proyecto que encarna el presidente Boric”, apunta Rubiños.

En la centroizquierda, al lado de nombres como el diputado Vlado Mirosevic y el alcalde Tomás Vodanovic, la de Tohá "podría ser la candidatura con más fuerza, sin embargo, ella tiene el problema de un alto rechazo ciudadano. La pregunta es hasta qué punto podrá unificar a todo el sector en torno a su figura”, plantea Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, en diálogo con DW.

Con y sin primarias

Las inscripciones para las primarias vencen el 30 de abril y se realizarán el 29 de junio. Ese proceso lleva a los precandidatos a competir entre sí, "lo que tiende a dividir y se mantiene una sensación de confrontación política hasta que no se resuelve”, observa Fuentes. Por otra parte, "tiene la ventaja de que permite hacer campaña, darse a conocer y dota de cierta legitimidad, representación y transversalidad al ganador”, indica a DW Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Las candidaturas presidenciales, en tanto, se podrán inscribir hasta el 18 de agosto.

Además de Matthei, en la oposición se anotarían directo para la primera vuelta otros candidatos, representantes del sector más radical, que buscan canalizar el descontento y la demanda ciudadana por mayor seguridad: José Antonio Kast, quien obtuvo primera mayoría en los comicios pasados, pero perdió ante Boric en segunda vuelta, y el diputado Johannes Kaiser, quien se hizo conocido en redes sociales y esgrime un discurso duro antimigración. Todo indica que a la papeleta definitiva llegarán varios nombres.

Hacia los extremos

"La situación en Chile es similar a la experiencia internacional. Hay un crecimiento de una derecha más extrema que ha ido ganando poder político en los últimos años”, señala Fuentes, quien observa también un declive de los sectores de centro y moderados.

Asimismo, distingue como dimensiones clave para esta elección "la situación económica y las perspectivas de crecimiento e inversiones bastante restrictivas, aunque hay señales positivas, y el tema de la seguridad, que marca la agenda y tiene que ver con el incremento de delitos violentos y, por otra parte, la inmigración, que para la ciudadanía está asociada a la delincuencia”.

En opinión de Rubiños, "Chile tiene un comportamiento pendular en términos electorales. Se ha visto que quien gana una elección no tiene garantizada la continuidad del proyecto. Lo hemos visto en las últimas cinco elecciones”. Si bien los resultados de elecciones regionales y municipales previas marcan ciertos comportamientos, "la elección de 2023 dejó un resultado bastante parejo. Todavía es una incógnita qué se puede prever de las presidenciales”, observa el investigador de CELAG.

Moreno observa que "la mayoría de los chilenos y chilenas son electores moderados, que quiere cambios, pero graduales. Hay una demanda de ese centro político, pero no hay una oferta suficiente de partidos políticos de que puedan representar adecuadamente eso y que satisfaga a los electores”.

El factor voto obligatorio

La carrera está partiendo con la derecha con algunos puntos por delante, pero todavía es muy temprano para saber cómo terminará, consideran los expertos. Dada la actual fragmentación, es muy difícil que un candidato se imponga en primera vuelta.

"El escenario presidencial hoy en Chile es incierto. Se suele decir que el resultado está abierto, porque es muy difícil poder decir hoy quién va a pasar a segunda vuelta. Esto se resolverá en diciembre en el balotaje”, afirma Moreno.

Otro factor importante, añade el académico, es que "esta es la primera elección presidencial, después de 20 años, que se realizará con voto obligatorio y eso hace más incierto el resultado, porque no sabemos todavía muy bien cómo se comportan los llamados electores obligados”, quienes son en general despolitizados y tienen poco interés.

