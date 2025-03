Israel y palestinos evalúan el plan de la Liga Árabe para Gaza

Con el acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás en punto muerto, los líderes árabes han presentado un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza. La propuesta ha generado reacciones divididas.Funcionarios en Cisjordaniay la Franja de Gaza han respaldado el plan de reconstrucción de la Franja de Gaza propuesto por la Liga Árabe, presentado el martes por la noche por líderes regionales en una cumbre extraordinaria de esa organización. El plan en cuestión contempla 53.000 millones de dólares para el territorio palestino,

En una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, en El Cairo, el primer ministro palestino Mohammad Mustafa subrayó la importancia de unificar Gaza y Cisjordania, fortaleciendo los lazos entre los palestinos en ambos territorios. También reafirmó que el comunicado final de la cumbre abordó todos los aspectos de la causa palestina y aseguró que se continuará trabajando con las partes relevantes para implementar el plan de reconstrucción.

Rechazo a la propuesta de reubicación

La cumbre fue convocada en respuesta a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar permanentemente a los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza y transformarla en un destino turístico. Líderes de Oriente Medio y de todo el mundo han condenado esa iniciativa, que, según funcionarios de la ONU, equivaldría a una limpieza étnica.

Hamás ha expresado su aprobación a gran parte del acuerdo alcanzado en El Cairo. En un comunicado, el grupo declaró: "Damos la bienvenida al llamado de la cumbre para reconstruir las instituciones nacionales palestinas que representen las aspiraciones de nuestro pueblo por la libertad y la independencia, mediante la celebración de elecciones legislativas y presidenciales lo antes posible”.

Obstáculos para la reconstrucción

La cumbre tuvo lugar en un contexto de estancamiento entre Israely Hamássobre la posible extensión del alto el fuego iniciado el 19 de enero. Hasta ahora, Hamás ha liberado a 25 rehenes y ha entregado los cuerpos de otros ocho fallecidos durante la guerra, a cambio de la liberación de cientos de palestinos, incluidos menores y trabajadores de salud, detenidos por Israel. Sin embargo, la inestabilidad de la tregua es solo uno de los obstáculos para un plan a largo plazo en Gaza.

"La interrogante sigue siendo: ¿cómo convencer a la administración estadounidense de adoptar el nuevo plan árabe?”, dijo a DW Mkhaimer Abu Saada, politólogo de la Universidad Al-Azhar en Gaza. "Sin el apoyo de Estados Unidos y con el desinterés de Israel, el plan no se implementará”, opinó.

Uno de los principales desafíos sigue siendo quién gobernará Gaza. Desde que Hamás tomó el control del enclave en 2007, expulsando a Fatah y a la Autoridad Palestina, la franja ha estado bajo un férreo bloqueo por parte de Israel y Egipto, con restricciones al movimiento de personas y bienes. Israel argumenta que este aislamiento es necesario para evitar el contrabando de armas a Hamás.

Según el plan de la Liga Árabe, una "comisión de tecnócratas” administraría Gaza temporalmente, preparando el retorno de la Autoridad Palestina. Además, se entrenaría una fuerza policial bajo la supervisión de Jordania y Egipto, y se desplegarían fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz.

Aunque la Autoridad Palestina, dominada por Fatah, solo gobierna partes limitadas de la Cisjordania bajo ocupación israelí, funcionarios de Hamás han indicado que podrían estar dispuestos a ceder la administración civil del enclave a otra entidad palestina.

"Es evidente que Hamás reconoce que no puede desafiar el sistema regional árabe”, explicó Abu Saada. "Siria, Irán y Hezbolá ya no tienen la misma influencia, y el eje anterior ha desaparecido. Hamás no tiene más opción que aceptar el plan egipcio, hacerse a un lado y entregar la administración a la Autoridad Palestina”.

Israel rechaza el plan árabe

Las autoridades israelíes no vieron motivos para celebrar el plan de la Liga Árabe. En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que la declaración "no aborda las realidades posteriores al 7 de octubre de 2023 y sigue anclada en perspectivas obsoletas”.

El ministerio también defendió la propuesta de Trump: "Ahora, con la idea del presidente Trump, los habitantes de Gaza tienen la oportunidad de elegir libremente su destino. Esto debería ser alentado. En cambio, los estados árabes han rechazado esta oportunidad sin darle una verdadera posibilidad y continúan lanzando acusaciones infundadas contra Israel”.

La declaración de la Liga Árabe aboga por un camino hacia un Estado palestino basado en la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, liderada por Arabia Saudita. Sin embargo, el gobierno israelí ha rechazado repetidamente cualquier papel de Hamás o la Autoridad Palestina, así como la creación de un Estado palestino soberano en el futuro cercano.

"No hay respuestas claras a las preguntas clave: ¿quién gobernará Gaza? ¿Quién pagará la reconstrucción?”, dijo a DWnSmadar Perry, editora de Medio Oriente del diario israelí Yedioth Ahronoth. "No se detallan aspectos fundamentales: ¿cuál será el papel de Hamás? El plan egipcio establece que Hamás no formará parte de la administración civil, pero ¿qué pasará con la seguridad? ¿Aceptarán la presencia de palestinos de Cisjordania en Gaza? ¿Qué ocurrirá con el armamento de Hamás? Todo estoz, mientras Israel sigue amenazando con retomar la guerra si Hamás no libera a los rehenes restantes”.

El domingo, Israel detuvo el envío de alimentos, medicinas, combustible y otras ayudas a Gaza. La oficina de Netanyahu anunció que Israel había dejado de permitir la entrada de "bienes y suministros" en la franja y amenazó con que Hamás se enfrentaría a "más consecuencias" si no liberaba a más rehenes y aceptaba la prórroga del alto el fuego temporal de acuerdo con un nuevo marco que el primer ministro había presentado.

