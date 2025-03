Maestra denuncia amenazas y hostigamiento por parte de alumno y su madre en Huixquilucan, Edomex

La maestra Zuemy Anette Flores, quien imparte clases en la Escuela Secundaria Oficial No. 32 “Santos Degollado” en Huixquilucan, Estado de México, recientemente denunció acoso, hostigamiento y amenazas de muerte por parte de un alumno y su madre.

En ese sentido, la docente indicó que estos actos no sólo han afectado su bienestar emocional, sino que también han puesto en peligro la seguridad de su familia, al punto de que teme salir a realizar actividades cotidianas sin la compañía de alguien más.

En un video que circula en redes sociales, la profesora compartió su caso:

“Estas amenazas no solamente han dañado mi bienestar emocional, sino que también han puesto en peligro la integridad, la seguridad de mi esposo y de mi hija, que es una pequeña de tan sólo tres años”.

Hostilidad en el trabajo

La denuncia de la profesora fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se están investigando los delitos de hostigamiento, acoso y amenazas. La decisión de la maestra de exponer la situación ha recibido el apoyo de distintos sectores de la sociedad, entre los cuales destacan padres de familia, grupos feministas y vecinos, quienes se manifestaron frente a la escuela, exigiendo justicia para la docente y la implementación de medidas preventivas para evitar que más maestros enfrenten situaciones similares.

“Han generado una situación de hostilidad en el trabajo en la que yo ya no quiero estar, en la que no me siento segura, en la que día tras día soy vulnerable y en donde las acusaciones que mi persona hace siempre van en aumento, en gravedad y nunca han cesado. Cada vez son más constantes. No soy libre de andar por la calle, no puedo ir siquiera al baño, si no es en compañía de alguien”.

“No puedo hablar con nadie de lo que me está pasando”

En el video mencionado, la profesora afirma que por miedo a las represalias que esta señora y su hijo puedan tomar en su contra en un primer momento decidió no hablar del tema. Me he dirigido a todas las autoridades competentes para exponer mi caso. Incluso he interpuesto una denuncia penal por los actos de acoso, hostigamiento y difamación que esta señora y su hijo han hecho en mi contra. Sin embargo, la situación persiste y yo ya no sé qué hacer”, lamentó Flores.