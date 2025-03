Se metieron con el país equivocado: China advierte estar lista para ‘cualquier tipo de guerra’ con EE. UU.

El Gobierno de China, liderado por el presidente Xi Jinping, aseguró que el país asiático está preparado para luchar hasta el final contra Estados Unidos (EE. UU.) ante cualquier tipo de conflicto, ya sea una guerra arancelaria, comercial o de otra índole.

China se prepara para cualquier tipo de confrontación con EE. UU.

Después de que el 4 de marzo entrara en vigor el arancel del 25 % a productos provenientes de China, Canadá y México, impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático respondió enérgicamente.

En una conferencia de prensa sobre el tema arancelario, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó que EE. UU. está ejerciendo presión sobre el país equivocado al no tratarlo como un igual, advirtiendo que, si el gobierno de Trump busca una confrontación, la tendrá.

“Cualquiera que intente ejercer la máxima presión sobre China está eligiendo el camino equivocado y está calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto sería consultar con China y tratar a los demás como iguales. Si lo que EE. UU. desea es una guerra , ya sea arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo, estamos dispuestos a luchar hasta el fina l”, puntualizó Lin Jian.

El portavoz también señaló que Estados Unidos está utilizando como excusa el problema del tráfico de fentanilo para justificar el aumento de los aranceles, cuando en realidad los estadounidenses son los responsables de la crisis de salud derivada del consumo de esta sustancia.

“El tema del fentanilo es una excusa débil para incrementar los aranceles a las importaciones chinas. Nuestras contramedidas para defender nuestros derechos e intereses son completamente legítimas y necesarias. Estados Unidos, y nadie más, es responsable de la crisis del fentanilo dentro de su propio territorio”, afirmó Jian.

China acusa a EE. UU. de castigarla por su ayuda

Lin Jian aseguró que Estados Unidos no reconoce los esfuerzos de China para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país norteamericano. En lugar de ello, el gobierno estadounidense ha optado por difamar, culpar, presionar y chantajear a China.

“En un espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadounidense, hemos tomado medidas enérgicas para ayudar a EE. UU. a lidiar con el problema del fentanilo. Sin embargo, en lugar de reconocer nuestros esfuerzos, Estados Unidos ha intentado difamar y culpar a China, tratando de presionarnos y chantajearnos con aumentos arancelarios”, declaró el portavoz chino.

Asimismo, Jian señaló que las sanciones arancelarias impuestas por EE. UU. no resolverán el problema, y mucho menos los intentos de intimidar y acosar al gobierno de Xi Jinping, ya que la coerción y las amenazas no surtirán efecto.