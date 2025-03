Animalistas cerrarán el Congreso CDMX y el Tribunal ante ‘freno’ a prohibición de las corridas de toros

Activistas animalistas protestaron a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para exigir que se avance en la dictaminación de la iniciativa ciudadana que –entre otras cosas– busca prohibir las corridas de toros en la capital de país, proceso que está frenado debido a que el diputado de Morena, Alberto Vanegas presentó un recurso ante el Poder Judicial, lo que evita que la iniciativa sea dictaminada y votada en el pleno.

Con cuernos de toros, ensangrentados y con cubetas con la leyenda de “El Congreso permite el baño de sangre”, los animalistas se manifestaron en las escalinatas del Recinto de Donceles, en donde emitieron los ruidos que hacen los toros cuando son torturados durante las corridas, en las cuales está comprobado que los animales sufren debido a su sistema nervioso.

Minutos después salieron los diputados animalistas: del PRI, Tania Larios; del PAN, Federico Chávez Semerena y del Verde, Manuel Talayero, Rebeca Peralta y Jesús Sesma, quien hizo anunció que el próximo martes pretende cerrar el Congreso de la Ciudad de México y el jueves el Tribunal, debido a que la iniciativa ciudadana antitaurina tiene de limite el próximo 11 de marzo para que sea discutida y aprobada.

“El día martes vamos a cerrar el Congreso de esta ciudad, porque es la fecha límite para poder votar este dictamen, un dictamen proveniente de una iniciativa ciudadana, la primera en la historia (…..) y que no le hemos podido darle el turno porque no lo han querido ciertos diputados; y el día jueves estaremos cerrando el Tribunal, porque se meten en mi casa, que es el Congreso, yo me meto a la de ellos, hasta que se cumpla”. — Jesús Sesma

“Nosotros en el Congreso nos pronunciamos en contra de la intromisión judicial, no vamos a permitir que el Poder Judicial se entrometan. Hoy tenemos una suspensión de un juez corrupto, que no sabemos a qué manera obtuvo esta línea de suspender un proceso legislativo (…) hoy tristemente les tengo que decir que este congreso no sale unido y fortalecido como lo hicimos en el caso de Trepi”. — Jesús Sesma

Indicó que “haré todo y señalaré a todos, aunque se enojen, porque es importante que la ciudadanía sepa quién está ahí (a favor de la tauromaquia). Es una incongruencia que los diputados se digan animalistas y utilizan el tema de ser pro animal y a la hora de la definición, no se definen. No sé si es por dirigencias nacionales, gubernamentales, empresariales, no lo sé, pero no es justo que utilizan esta causa y que no se defina”.