¿Cuáles son las infracciones más frecuentes de los motociclistas en CDMX?

Los siniestros y muertes viales han afectado durante los últimos años a los motociclistas en la Ciudad de México, pues tan solo en el último trimestre de 2024, se reportaron 19 mil 207 siniestros viales en los que se vieron involucrados los motociclistas, lo que los coloca como los usuario de la vía más afectado por estos casos.

En el último trimestre de 2024 ocurrieron 106 fallecimientos por siniestros viales, de los cuales el 49% fueron motociclistas, quienes –hasta el momento– son los que lideran el mayor número de muertes viales en la Ciudad de México, en los que secundan los ciclistas y peatones; sin embargo, también son de los más multados.

En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer las 5 multas más frecuentes a motociclistas:

- Por no utilizar casco protector, diseñado exclusivamente para la conducción de motocicleta, que cuente con especificaciones de seguridad, y asegurarse que la persona acompañante también lo porte; el casco deberá encontrarse debidamente colocado en la cabeza y abrochado, sin muestras de deterioro ni con fracturas visibles; asimismo, deberá contar con la certificación aplicable y/o con los elementos requeridos de seguridad.

- Por no portar las placas de matrícula frontal y posterior, o permiso provisional vigentes correspondiente al tipo de vehículo, o en su defecto, la copia certificada de la denuncia de la pérdida de las placas de matrícula ante el agente del Ministerio Público o la constancia de hechos ante el Juez Cívico en el lugar destinado por el fabricante del vehículo.

- Por no portar licencia vigente en formato físico o digital, correspondiente al tipo de vehículo. Tratándose de motociclistas deberán portar la licencia tipo A1, A2, o A permanente, expedida durante el periodo del 31 de diciembre de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2007, disposición que no es aplicable para la licencia permanente Tipo A, expedida a partir del 16 de noviembre de 2024, ya que ésta no avala la conducción de motocicletas.

- Por no portar la tarjeta de circulación vigente, en formato físico o digital.

- Por circular por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros.

¿Cuáles son las infracciones más frecuentes de los motociclistas en CDMX? Información de la SSC obtenida por Publimetro vía transparencia

¿De cuánto es la multa?