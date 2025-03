Detienen a una de las mejores amigas de Valentina Gilabert; estaría implicada en apuñalamiento

Este jueves 6 de marzo de 2025, se informó sobre la detención de Aintzane Ichazo Nucamendi, una de las mejores amigas de Valentina Gilabert, quien está acusada de presunta complicidad en el apuñalamiento que sufrió la influencer a manos de Marianne Gonzaga.

Ichazo Nucamendi, quien supuestamente mantenía una estrecha amistad con Valentina, enfrenta cargos por ser cómplice de Gonzaga, quien apuñaló a Gilabert hasta en 15 ocasiones, según la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Policía de Investigación la detuvieron junto con otra persona, cuya identidad aún no ha sido revelada, y ambas serán presentadas ante el Ministerio Público. En el juicio se esclarecerán los detalles de su implicación en el crimen perpetrado por Gonzaga.

Amiga de Valentina Gilabert sale llorando en foto de su arresto

Una de las mejores amigas de Valentina Gilabert, quien estuvo presente en el departamento en el que Marianne Gonzaga entró y la acuchilló en varias ocasiones, Ichazo Nucamendi, fue fotografiada por las autoridades, llorando, tras su detención.

El abogado de Valentina Gilabert, Ayrton Becerril, había explicado en una entrevista que en el ataque que sufrió su defendida, se encontraban tres personas más con ella, su novio, su amiga, y otro individuo más, quienes no hicieron nada para evitar que la joven fuera apuñalada.

Las versiones indican que el novio de Valentina Gilabert bajó a la tienda para comprar más cervezas, mientras que su novia, su amiga y la otra persona se quedaron en el departamento cuando Gonzaga ingresó y apuñaló a la joven.

El periodista Carlos Jiménez mencionó que Ichazo Nucamendi está acusada de ser cómplice de Marianne Gonzaga debido a que no hizo nada para detener el ataque, por lo que la Fiscalía de la CDMX deberá esclarecer su estatus legal.

Días atrás se filtró un audio en que se reveló que la mejor amiga de Valentina Gilabert no hizo nada para detener la agresión:

“Aintzane no hizo nada, ella no le marcó a nadie y dijimos, no mames güey, es que entonces es cómplice, si no le marcó a nadie y solo vio, y lo que pasó fue que cuando Marianne terminó de acuchillar, o sea, mientras lo hacía, volteó con un cuchillo y amenazó a Aintzane y le dijo ‘si gritas o dices algo, neta te mato’, de verdad la amenazó”, relató un supuesto amigo en el audio filtrado.