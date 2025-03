¡Ay, no!: ¿Cuál fue la reacción de Lilly Téllez a su foto en el celular de Fernández Noroña?

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, causó revuelo en redes sociales al reaccionar con una divertida expresión a una imagen que apareció en el celular del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

El incidente ocurrió después de que Noroña compartiera una captura de pantalla en su cuenta de X, en la que aparecía un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas no fue el contenido del mensaje, sino un detalle accidental que se filtró en la captura, entre las fotos que el senador petista tenía almacenadas en el carrete su teléfono, se encontraba una imagen de Lilly Téllez.

El creador de contenido Vampipe fue uno de los primeros en notarlo y no dudó en compartirlo, reavivando los rumores que han sugerido una posible relación o un cariño oculto entre los senadores.

¿Qué dijo Lilly Téllez sobre el carrete de Noroña?

Ante la revelación, Lilly Téllez no tardó en reaccionar en redes sociales, donde expresó con humor: “¡Ay, no! Ese va a llorar más por mí que por su abuela”. La frase, aunque aparentemente ligera y jocosa, no pasó desapercibida, especialmente al ser interpretada en el contexto del reciente emotivo mensaje de Noroña sobre la vida de su abuela en el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La mención de la abuela de Noroña, María de la Luz Velázquez Villalobos, hizo que muchos se detuvieran a pensar en la conexión entre ambos comentarios. El pasado miércoles, durante una sesión del Senado, Gerardo Fernández Noroña vivió un emotivo momento al rendir un homenaje a su abuela. En una intervención profundamente personal, Noroña relató las dificultades que enfrentó su abuela.

Es así que durante su intervención, Noroña no pudo contener las lágrimas al recordar los sacrificios que su abuela hizo, lo que conmovió al pleno del Senado y provocó un silencio respetuoso, seguido de los aplausos de sus compañeros de bancada.