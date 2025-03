Elon Musk Y Trump se van a pelear por el poder en Estados Unidos, afirma Mhoni Vidente

Mhoni Vidente ha revelado problemas en el paraíso, sí, Donald Trump y Elon Musk entrarán en conflicto por el poder de Estados Unidos, ya que ambos son egocéntricos, y empezarán a chocar sus egos.

La pitonisa cubana menciona que Elon Musk buscará tener más poder dentro del gobierno de Estados Unidos, esto debido a que su injerencia, según el magnate de Tesla, debe ser mayor que la que mantienen en este momento.

Elon Musk actualmente es colíder del Departamento de Eficiencia Gubernamental por mandato de Donald Trump, pero al parecer, este cargo le empieza a ser insuficiente, por lo que buscará más poder.

Elon Musk y Trump pelearán por el poder de Estados Unidos

Elon Musk podría convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Trump, según lo predijo Mhoni Vidente, quien asegura que su involucramiento en situaciones políticas ajenas a él comenzará a generar tensiones con el presidente.

Mhoni señala que el elevado ego de Musk será un factor clave en este choque, ya que este coincide con el carácter igualmente egocéntrico de Trump. A medida que las personalidades de ambos entren en conflicto, Musk podría ser relegado del poder.

“Elon Musk está influyendo mucho, es un buen administrador, pero el ego de Donald Trump no le permitirá al magnate de Tesla seguir ascendiendo, ya que no le gusta que le digan que él no es el presidente”, explica Mhoni.

“La relación comenzará a deteriorarse por los egos de ambos. Musk se siente el presidente, pero del mundo. Es muy ambicioso, muy soberbio y quiere tenerlo todo. Esto no le gustará a Donald Trump y, sinceramente, no creo que termine bien”, afirmó Mhoni Vidente en un video sobre sus predicciones.

La pitonisa también menciona que Trump es un hábil negociador, y que sus intereses comerciales prevalecerán. Su determinación y poder político lo alejarán de Elon Musk, aunque esto no sea de su agrado.