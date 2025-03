RB Leipzig: el equipo que busca su identidad en Bundesliga

La irregularidad de la presente temporada para el conjunto de Marco Rose podría derivar en cambios inminentes en el equipo sajón. El club lucha por puestos europeos, pero hay algo más en juego.Desde su ascenso meteórico desde la quinta división hasta la Bundesliga en solo siete años, el RB Leipzig se ha labrado un nombre hasta situarse como uno de los clubes más atractivos del fútbol europeo. Su éxito ha generado adeptos por un nuevo modelo de fútbol moderno e innovador, capaz de desafiar a los gigantes del fútbol alemán, pero también fervientes críticos que han cuestionado su falta de tradición futbolística o historia, o incluso un éxito basado únicamente en la inversión económica de una empresa como Red Bull.

Con todo, la búsqueda de identidad ha sido una constante para un club marcado tanto por sus triunfos acelerados como por la controversia que rodea su imagen. Y gran parte de este protagonismo se debe a su entrenador, Marco Rose, un técnico al que muchos ya lo perciben como una figura caduca en Leipzig.

De la gloria a una campaña irregular

Marco Rose asumió el cargo de entrenador del RB Leipzig en septiembre de 2022, tras la destitución de Domenico Tedesco. En su primera temporada completa, logró conquistar la Copa de Alemania en junio de 2023, venciendo al Eintracht Frankfurt por 2-0 en la final. Además, en agosto de 2023, el equipo se alzó con la Supercopa de Alemania tras derrotar al Bayern de Múnich por 3-0.

Bajo la batuta de Rose, los toros rojos -apodados así en honor de la empresa que luce en el pecho de sus camisetas – han aprendido a adaptarse a un juego veloz, ofensivo y dinámico, con verticalidad en el ataque y presión alta. Los laterales, como Lutsharel Geertruida, Ridle Baku o David Raum, aportan amplitud ofensiva, mientras el centro del campo, con Amadou Haidara o Nicolas Seiwald se encargan de la cobertura para facilitar la transición con Xavi Simons, Christoph Baumgartner, Loïs Openda o Benjamin Sesko.

Al inicio de la presente campaña, todo parecía indicar que el RB Leipzig sería uno de los equipos en la lucha por el campeonato. Sin embargo, el tiempo ha hecho mella en la estrategia y visión de Rose al frente del banquillo. Los altibajos -demasiados- han provocado que el equipo se encuentre en sexta posición de la tabla. De terminar así, sería su peor clasificación desde la temporada 2017/18, un año después de ingresar en Bundesliga.

El equipo acumula tres partidos sin ganar en liga y de los últimos diez encuentros oficiales (contando Copa y Champions), solo ha cosechado tres victorias, con cinco empates y dos derrotas.

Tal inconsistencia la describió de forma implacable el exfutbolista alemán Lothar Matthäus al terminarse el último encuentro liguero contra el Mainz 05, con derrota por 1-2 para los toros rojos: „Der ist zurzeit ein Trümmerhaufen!", el equipo es un montón de escombros, espetó Matthäus a los medios.

Fase crítica

La actual campaña en la Bundesliga ha sido irregular, lo que ha generado especulaciones sobre el futuro de Rose al frente del equipo. Algunos medios señalan que el club está considerando un cambio en la dirección técnica al finalizar la temporada. Uno de los nombres que resuena es el del actual entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness. También se apuntan nombres como Roger Schmidt, entrenador del Benfica hasta agosto del año pasado u Oliver Glasner, antiguo técnico del Eintracht de Frankfurt, conjunto con el que ganó la Europa League en la temporada 2021/22 y actual entrenador del Crystal Palace.

Pese a todo, las razones del bajo rendimiento del equipo son multifacéticas. Falta de calidad técnica en momentos clave, una plantilla mermada por los lesionados - algunos de larga duración como Benjamin Henrichs, por la rotura del tendón de Aquiles u otros como Xaver Schlager, por problemas de rodilla - o, sencillamente, una pérdida de identidad del juego que puede que necesite más que un remplazo técnico en el banquillo.

Un club que lucha por tener una historia

Desde su fundación en 2009, el RB Leipzig ha sido objeto de un intenso debate dentro del mundo del fútbol. Un club aparentemente sin raíces apadrinado por una empresa es para muchos la representación máxima de la mercantilización del deporte. Para otros, un modelo de futuro para potenciar al máximo el talento de jugadores, cuerpo técnico y el fútbol en todas sus variables.

La cuestión monetaria siempre está sobre la mesa, pero mirando a otros clubes alemanes, el RB Leipzig no está solo. El Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo también tienen vínculos corporativos con grandes empresas (Bayer y Volkswagen, respectivamente), mientras que otros equipos, como el Borussia Dortmund, gastan sumas astronómicas en fichajes sin obtener resultados deseados.

La misma comparación podría hacerse con otros gigantes de Europa, como el FC Barcelona o el Real Madrid, con una profunda historia futbolística y, al mismo tiempo, con salarios y un gasto muy superior.

En cuanto a la afición, es cierto que la pasión por sus colores no lleva décadas instaurada en el ADN de los sajones, pero no por ello hay una base menor de seguidores. De hecho, el buen ascenso del RB Leipzig ha logrado romper con la hegemonía tradicional del campeonato alemán, por lo que representa una alternativa emocionante para muchos seguidores del fútbol, no solo en Alemania.

Los sajones no tendrán una historia arraigada en el fútbol alemán, pero es precisamente esa falta de legado la raíz de su motivación y ascenso. Su objetivo es su identidad: demostrar que el éxito no siempre requiere de décadas de existencia. Con o sin Marco Rose, será importante que el equipo lo tenga en cuenta en lo que resta de campeonato.

(ee)