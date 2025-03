Turismo en alza: ITB Américas busca liderar el mercado

Tras ferias ya consolidadas en Berlín, Shanghái, Singapur y Bombay, en 2026 se celebrará por primera vez la ITB Américas, una feria de turismo para todo el continente americano. DW entrevistó al director general.Shanghái, Singapur, Bombay y ahora Guadalajara. La Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), una de las mayores del sector a nivel mundial, se sigue expandiendo. La ITB lanzará el año que viene otra feria de turismo: del 10 al 12 de noviembre se celebrará en Guadalajara (México) la primera ITB Américas. "Desde Canadá hasta la Patagonia, ITB Américas se posiciona como la puerta de entrada a la creciente industria de viajes y turismo en las Américas”, anuncia en español la portada del evento. DW habló con Vicente Salas, director general de la nueva feria.

DW: ¿Por qué razones se tomó la decisión de abrir una sucursal de la ITB Berlín en las Américas, por qué ahora y por qué en México?

Vicente Salas: Hemos estado viendo que las Américas es un mercado que ha estado creciendo muchísimo últimamente. Sobre todo, después de la época de la pandemia del COVID-19. Ahora ya se está recuperado incluso por encima de los números pre COVID. Y era natural que fuéramos hacia allá. La ITB es una empresa líder en la organización de ferias de turismo. Y no podíamos dejar de estar. Además, vimos que no existe una feria de turismo en las Américas que cubra todas las Américas, desde Canadá hasta Patagonia, Centroamérica, el Caribe. Entonces creo que habría que había que aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué México? Porque tiene una ubicación privilegiada. Porque además México tiene toda la experiencia del mundo en organización de eventos a nivel global. Guadalajara es uno de los pocos miembros a nivel mundial del Global Alliance y tiene un recinto ferial inigualable, el más grande de México y el segundo más grande de América Latina. Creo que por conectividad y por infraestructura ha sido una decisión acertada hacerlo en México, y en Guadalajara particularmente.

¿Cómo planea diferenciar esta feria de otras grandes ferias turísticas en América? ¿Por ejemplo, la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires? Y México ya alberga el Tianguis Turístico, que es un evento de referencia. ¿Cómo planea posicionar esta feria sin que compita directamente con él?

Principalmente la diferencia es que nosotros incluimos a América del Norte. Para nosotros es el principal atractivo. Hay muchos expositores que buscan al mercado norteamericano como un objetivo como compradores. Pero también hay compradores de América Latina que buscan al mercado norteamericano como un destino. Hasta ahora tuvieron que ir a Europa para conseguir esto.

La percepción de la inseguridad en México ha afectado la imagen del país en algunos mercados. ¿Cómo manejará este tema para garantizar la asistencia de inversionistas y delegaciones extranjeras?

Para nosotros la seguridad de los participantes, tanto expositores como visitantes, es importantísima. Hemos estado hablando mucho con el Gobierno de México, así como con el gobierno de Jalisco y de Guadalajara, para ver qué era lo que estaban haciendo en ese sentido. Y la verdad es que han hecho muchos avances para mejorar la seguridad y la infraestructura para los visitantes internacionales en general, no solo en el marco de una feria de turismo. La prueba está en que México ha sido, al menos los últimos diez años, un país que está dentro de los diez países más visitados del mundo. Un gran porcentaje de los visitantes que llegan a México no tiene ningún incidente de seguridad y de hecho las encuestas dicen que más del 97% de la gente que va a México lo recomendaría y volvería a visitarlo.

¿Cómo ha cambiado el turismo en la región tras la pandemia, y cómo se reflejará esto en la feria?

Hay un incremento considerable en los viajes internacionales dentro del continente y evidentemente también fuera del continente. No olvidemos que, en esta feria, el 80% de los expositores y visitantes que esperamos vienen del continente. Pero hay un elemento del 20% que esperamos de fuera del continente, o sea Europa, Asia, África, etcétera. Los viajes de Norteamérica, por ejemplo, han subido un 7%. De América Latina han subido alrededor de un 10% del 2023 al 2024. Entonces, hay una tendencia hacia arriba de los viajes internacionales, tanto de Norteamérica como de América Latina.

Muchos destinos en América Latina están sufriendo de sobreexplotación turística, afectando tanto el medio ambiente como las comunidades locales. ¿Cree que la industria está haciendo lo suficiente para frenar el turismo masivo descontrolado? ¿O sigue primando la lógica del crecimiento sin límites?

Como industria, como bien dice, tenemos que tener mucho cuidado en no sobreexplotar algunos destinos. Las redes sociales definitivamente tienen un factor contribuyente para esto, pero nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación hasta cierto punto de asegurarnos de diversificar la oferta. Tenemos que promover crecimiento responsable en las comunidades y en los destinos, y apoyar campañas de sensibilización en este sentido.

Con el aumento de los costos de los vuelos, el encarecimiento de servicios turísticos y la inflación global, ¿cree que los viajes al extranjero se están convirtiendo en un símbolo de estatus más que en una experiencia accesible para todos?

Los datos de incremento de viajes nos dicen que, a pesar de que se han incrementado los costos y que hay algunas situaciones puntuales que no son tan favorables, la gente sigue viajando y ahora cada vez está viajando más. Yo no creo que necesariamente sea un problema de que hay menos dinero o que la gente que tiene menos dinero no pueda viajar. Creo que se están abriendo muchas más opciones precisamente por la diversificación de la que estamos hablando. Si diversificamos en los destinos y promovemos destinos menos conocidos, siempre habrá más opciones para todo tipo de presupuestos. Y eso es lo que se está viendo en los números.

El turismo en América Latina a menudo vende una versión "exotizada" de la cultura local para atraer visitantes internacionales. ¿Cómo puede la industria turística evitar caer en la explotación cultural y, en su lugar, promover un turismo más auténtico y respetuoso con las comunidades?

Somos totalmente conscientes. Yo trabajé con la Oficina de Promoción Turística de México muchos años y una de las cosas que nosotros hacíamos era tratar de evitar esta ‘exotización', por decirlo de alguna manera. Precisamente diversificando destinos y con ayuda de las redes sociales, podemos hacer que la gente conozca una versión más real de cada país para que no solo se quede en los estereotipos que todo el mundo conoce. Obviamente, cada país tiene que hacer su labor para promover los destinos que le interese promover. Y precisamente para eso, nosotros en ITB les ponemos la plataforma para que lo muestren al mundo.

En destinos turísticos populares, el auge del turismo ha contribuido al aumento del costo de vida para los residentes, desde la vivienda hasta los servicios básicos. ¿Cómo puede el sector encontrar un equilibrio entre atraer visitantes y no expulsar a las comunidades locales?

Creo que evidentemente cada país tiene la responsabilidad de regular los alquileres de corta duración. Hay empresas que se han beneficiado mucho de este programa de alquileres de corta duración y creo que los países tienen que regularlo de una manera un poco más efectiva. Y nosotros nos tenemos que involucrar como industria en el desarrollo y planeación turística, tanto a nivel privado como a nivel de política turística, para que esto funcione mejor. Es uno de los temas de los que vamos a hablar en las conferencias de la ITB Américas en 2026.

(ers)