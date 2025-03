¿Qué fue de Abraham Presilla, el motociclista que irrumpió en Marcha del 8M 2024?

En la mañana del 8 de marzo de 2024, mientras miles de mujeres se congregaban en las calles de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un incidente protagonizado por un joven motociclista que posteriormente fue identificado como Abraham Presilla, se registró de manera inesperada en la marcha.

El suceso, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, desató una oleada de reacciones y comentarios en torno a la agresión, la violencia y las interpretaciones sobre el mismo. A un año de este altercado, la pregunta es: ¿qué fue de Abraham Presilla?

El incidente ocurrió cuando Abraham, de 24 años, intentó atravesar la marcha en su motocicleta, aparentemente sin medir las consecuencias de su actuar en un contexto tan cargado de simbolismo como lo es el 8M. Según los testimonios de las personas que estaban presentes, una manifestante le pidió que se retirara, al parecer de manera pacífica, pero la situación rápidamente escaló a un altercado.

El joven, visiblemente molesto, presuntamente respondió de forma agresiva, golpeando a la mujer, quien terminó siendo azotada contra el pavimento. El ataque fue captado por un celular y rápidamente el video comenzó a circular por redes sociales, desatando una ola de condenas y debate en torno a la violencia y la forma en que Abraham respondió ante la situación.

Aunque algunos afirman que la reacción de Abraham fue consecuencia de una agresión previa por parte de las manifestantes, el video fue en aquel entonces el centro de la controversia, pues no muestra la secuencia completa de lo ocurrido.

Colecta y el intento fallido de influencer

Después de ser detenido y liberado un día después, Abraham decidió lanzar una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de cubrir los daños causados a su motocicleta durante el altercado. En su publicación, relataba cómo había sido víctima de agresión por parte de las mujeres y cómo, después de ser detenido, perdió varias de sus pertenencias, incluida su motocicleta.

A pesar de la polémica, la colecta recaudó una cantidad considerable, aunque la respuesta pública no fue tan cálida como Abraham esperaba. El hecho de que el motociclista tratara de capitalizar su figura digitalmente no pasó desapercibido, y el internet no dudó en expresar sus opiniones. A partir de ahí, Abraham intentó seguir un camino paralelo al del activismo en redes sociales, abriendo cuentas en diversas plataformas para conectar con su audiencia.

“Hombres ALFA”

En un intento por transformar la atención mediática en una plataforma de influencia, Abraham abrió un canal de YouTube y varias redes sociales, donde comenzó a compartir contenido sobre temas de liderazgo y empoderamiento masculino. En paralelo, creó un grupo en Facebook llamado SER ALFA. -Comunidad de Abraham Presilla, con el mensaje de reunir a hombres que compartieran su visión de una masculinidad “fuerte y desafiante”.

El grupo, aunque prometía ser un refugio de apoyo para hombres que se sintieran identificados con sus ideas, no logró convocar a una audiencia amplia, alcanzando sólo 310 miembros. A pesar de las altas expectativas, la falta de interacción y el escaso compromiso con su propuesta terminaron por dejar el proyecto en el olvido.

El manifiesto del grupo giraba en torno a un llamado a la acción: el empoderamiento de los hombres bajo el lema “¡Es el tiempo de los hombres!”, un grito de guerra que resonaba con ciertos sectores de la sociedad que defienden el rescate de la masculinidad, según lo propuesto por Presilla. En su mensaje, Abraham expresaba un fuerte rechazo hacia lo que consideraba la “complacencia” y los “estereotipos” que oprimen a los hombres.

A pesar de los intentos por captar la atención de su audiencia, las interacciones en sus plataformas fueron mínimas. La última publicación en su grupo de Facebook, que data del 7 de diciembre de 2024, pasó desapercibida, sin obtener ninguna reacción significativa.

Hoy, un año después de la controversia generada por su intervención en la Marcha del 8M, Abraham Presilla ha desaparecido de las redes sociales. Tras su intento fallido de construir una comunidad digital en torno a sus ideales, tal parece que el joven motociclista ha optado por alejarse de la atención mediática.