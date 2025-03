“El milagro de la ternura acompaña a los que están a prueba”: Papa Francisco envía mensaje a casi un mes de estar hospitalizado

A casi un mes de permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma, el papa Francisco ha enviado un mensaje a los fieles católicos de todo el mundo, especialmente a quienes se han preocupado por su salud, la cual se ha mantenido en estado crítico en las últimas semanas.

¿Qué dijo el papa Francisco el domingo 9 de marzo?

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el papa Francisco emitió un mensaje el primer domingo de Cuaresma, 9 de marzo, desde su habitación en el Hospital Gemelli, donde permanece internado debido a una neumonía bilateral desde el 14 de febrero.

De acuerdo con información de Vatican News, el pontífice compartió un claro mensaje para sus fieles católicos, el cual ha sido difundido por el Vaticano:

“Y mientras estoy aquí, pienso en tantas personas que, de diversos modos, están cerca de los enfermos y son para ellos un signo de la presencia del Señor. Necesitamos esto: el ‘milagro de la ternura’, que acompaña a los que están en la prueba, aportando un poco de luz en la noche del dolor”, dijo el Santo Padre.

“En nuestras sociedades, demasiado esclavizadas a la lógica del mercado, donde todo corre el riesgo de someterse al criterio del interés propio y la búsqueda del beneficio, el voluntariado es profecía y signo de esperanza, porque testimonia la primacía de la gratuidad, la solidaridad y el servicio a los más necesitados”, afirmó el Papa Francisco.

“Juntos seguimos invocando el don de la paz, especialmente en la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán y la República Democrática del Congo. En particular, me he enterado con preocupación de la reanudación de la violencia en algunas partes de Siria: espero que cese de una vez por todas, con pleno respeto a todos los componentes étnicos y religiosos de la sociedad, especialmente los civiles”, concluyó el pontífice.