Así es como podrían descontar un porcentaje de tu nómina si tienes deudas

La Reforma de Cobranza Delegada sigue causando controversia en México, ya que trata de una iniciativa que permitiría a las instituciones bancarias retener directamente hasta un monto máximo de 40% del sueldo de los empleados para el pago de créditos de nómina solicitados.

La propuesta también establece que los trabajadores que soliciten dichos créditos deberán firmar un convenio con su empleador para garantizar el cumplimiento de estos, y el proceso sería realizado por medio del pago de vía nómina.

¿De qué trata la Reforma de Cobranza Delegada?

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mejor conocida como la Reforma de Cobranza Delegada, tiene como objetivo regularizar las operaciones de crédito en el ámbito laboral y evitar el incremento de deudas, situación que afecta a millones de mexicanos.

Estas retenciones incluyen el cobro de préstamos personales, primas de seguros y otros servicios financieros ofrecidos por las entidades acreditantes, asegurando que ningún trabajador utilice más del 40% de su sueldo para el pago de deudas.

La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina ha asegurado que esta ley podría atraer grandes ventajas, ya que pone un límite a la capacidad de endeudamientos y conseguiría una taza de interés más equitativa.

Pablo Santiago Escalante Tattersfield, consejero de la AMDEN, aclaró en una conferencia de prensa que la iniciativa ha presentado obstáculos debido a que ha sido mal interpretada, sin tomar en cuenta que esto solo atraería beneficios.

“Al tener que pasar por los poderes ejecutivo y legislativo, hay intereses y facciones que puedan pronunciarse por regular la situación. Todos los inconvenientes que se han presentado son por una falta de interpretación por lo que realmente es la iniciativa”. aclaró.

Pablo Santiago Escalante Tattersfield, consejero de la AMDEN (Miguel Romero)

Ante esta situación, existe incertidumbre sobre el golpe al bolsillo de los trabajadores, ya que es preocupante si contarán con el salario suficiente para sufrir dicho descuento. Además, el hecho de que las instituciones descuenten una parte del sueldo del empleado.

Y ahora ¿Qué podemos esperar?

Sin embargo, Escalante Tattersfield puntualizó que la cifra de los salarios no debe de ser una preocupación, además de que esto no debe de tomarse como un “embargo” ya que es voluntario, y el objetivo de poner un límite en el porcentaje del cobro es para no causar problemas para saldar las deudas.

“Es voluntario, al final de cuentas tu le pides a tu patrón que te haga el favor de descontar tu pago, es una prestación adicional. En función de tu salario, tú tienes el 40% como tope, el objetivo de esta cifra es que no puedas pedir que te descuenten por arriba de eso y al mismo tiempo comprometerte todos los meses a estar buscando dinero para pagar la deuda”, finalizó.

Pablo Santiago Escalante se pronunció al respecto sobre la posible participación de familiares del legislador Pedro Haces en la iniciativa, Escalante aclaró que ninguna empresa que esté en la AMDEM tiene registro de familiares del diputado que realicen esta actividad.

Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Miguel Romero)

La iniciativa encabezada por organizaciones de Hacienda y Estudios Legislativos quedó en pausa el pasado mes febrero luego de que las comisiones encargadas decidieran posponer la discusión.