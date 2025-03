Lunes de Hoy no Circula restringe marcha de coches con estas placas en CDMX y Edomex

La multa por no respetar el Hoy no Circula es de 20, 25 y hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Para controlar la emisión de contaminantes emitidas por los automóviles en la Ciudad de México y su zona metropolitana, se implementó el programa Hoy no Circula, el cual prohibe la circulación desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas de los coches que tengan engomado amarillo y su placa termine en los números 5 o 6.

Quienes no respeten las restricciones, los policías de tránsito están autorizados para multar a los conductores con una cifra entre las 20, 25 y hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale en pesos a dos mil 262, dos mil 828 y hasta tres mil 394, respectivamente.

Hoy no Circula del miércoles 22 de enero 2025 en CDMX y Edomex CIUDAD DE MÉXICO, 18JULIO2024.- Intenso tráfico se registró en Periférico Sur y Barranca del Muerto tras las intensas lluvias que provocaron severos encharcamientos. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Eso no es todo, el conductor infractor pagará 919 o mil 833 pesos por el envío del coche al depósito vehicular, la diferencia dependerá de la capacidad de arrastre de la grúa, si supera las 3.5 toneladas se paga el segundo monto.

El Hoy no Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En el Estado de México tiene vigencia en estos municipios:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Así aplica Hoy no Circula para otros vehículos

El programa Hoy no Circula establece que para los coches con holograma 1 y terminación de placa con los números 1, 3, 5, 7 y 9 no pueden circular el primer y tercer sábado de cada mes. Las placas con terminación en 0, 2, 4, 6 y 8, no pueden circular el segundo y cuarto sábado.

Hoy no Circula del martes 19 de noviembre en CDMX y Edomex CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2019.- Tráfico en periferico Sur. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad, anuncio que a partir del 22 de abril entrara en vigor el programa de Foto Cívicas. Estas buscan la asignación imparcial de sanciones y generar un cambio en la cultura de los automovilistas que lleve a tener mejor seguridad. Detalló que para operar esta modalidad serán necesarios detectores de velocidad en entornos escolares, cámaras y radares, así como modificaciones al reglamento de tránsito (fotocívicas). FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En esos casos, las limitaciones son de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche; además, para los foráneos el último número de la placa determina el día que no pueden circular entre semana.

Para los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, lo mismo aplica para los autos foráneos con placa extranjera, el horario es de 05:00 a 22:00 horas.

Los únicos automóviles que no tienen problemas con las restricciones son los que tienen holograma 0 y 00.

Además de: