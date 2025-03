Lunes de tráfico pesado en CDMX por plantones, marchas y bloqueos; alternativas para el 10 de marzo

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este lunes 10 de marzo se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este lunes 10 de marzo?

FUERZA INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD (FINTRAS), CIUDAD DE MÉXICO

Exigen insumos suficientes, trasparencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, libertad sindical, pago de días festivos 200%, equidad laboral, horario acorde a antigüedad; así como un alto a la violencia laboral y la destitución de la Dirección del Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco

Hora: 08:00

Lugar 1: Hospital Materno Pediátrico Xochimilco Av. 16 de Septiembre s/n., Col. Xaltocan, Alc. Xochimilco

Hora: 15:00

Lugar 2: Hospital Pediátrico Coyoacán Prol. Moctezuma No. 18, Col. del Carmen, Alc. Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar 3: Hospital General Xoco Av. México Coyoacán y Bruno Traven s/n, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)

Realizarán activación ciudadana “Mi casa es mi casa no del Gobierno”, No más mentiras del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

Hora: 08:30

Lugar: Avenida Revolución y Dr. Elguero s/n., Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón

COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA, MOVIMIENTO NACIONAL (CNPA MN)

Mitin por los derechos campesinos e indígenas, solicitan infraestructura social comunitaria; así como en contra de la extracción ilegal del agua

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobernación (SEGOB) Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO “LICEO FRANCO - MEXICANO” A.C.

En contra de la discriminación y maltrato a estudiantes de Nacionalidad Mexicana por parte de las autoridades del plantel

Hora: 9:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

VECINOS DEL BARRIO DE SAN MIGUEL

Solicitan el retiro del comercio informal en las inmediaciones del Mercado la Purísima

Hora: 14:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

GRUPO CDMX TODOS CABEN “DEMETRIO VALLEJO”

En contra de la discriminación laboral, exigen el pago del bono económico a las personas no sindicalizadas y el cumplimiento de las 6 propuestas de la Jefa de Gobierno para transformar la vida de las y los trabajadores de la Ciudad de México

Hora: Durante el día ç

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

NUEVA ORGANIZACIÓN BELLAVISTA A.C

En contra del operativo de recuperación de suelo de conservación en San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpan

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

PLANTÓN COLECTIVO “HOLY YASH”

Denuncian agresiones presuntamente por personal de la Guardia Nacional durante su protesta en la Secretaría de Gobernación el pasado 26 de febrero, así como malos tratos en la Comisión de Derechos Humanos

Lugar: Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco IV Sección, Alc. Miguel Hidalgo

PLANTÓN RESISTIRÉ SOCIAL “NUEVO AMANECER”

Solicitan la intervención de los Ministros de la SCJN para que se les paguen sus servicios por 40 años cotizados al ISSSTE

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

PLANTÓN COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ CDMX Y COMUNIDAD DE INDÍGENAS UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ)

En apoyo a los pueblos indígenas y por el desalojo de los predios Roma No. 18, Guanajuato No. 200 y Zacatecas No. 7

Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez

PLANTÓN HABITANTE DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, ESTADO DE MICHOACÁN

Por las amenazas a su persona y a su familia

Lugar: Arcos del Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

PLANTÓN FRENTE ORIENTE

Exigen la libertad del dirigente de la UPVA y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero

Lugar: Av. Paseo de la Reforma No. 211 – 213, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

PLANTÓN MILITANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) DE LOS ESTADOS DE GUERRERO, MICHOACÁN, TABASCO Y TAMAULIPAS

En contra de la imposición de candidatos y la renuncia del Presidente del CEN de MORENA

Lugar: Chihuahua No. 216, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

CARNAVAL DEL PUEBLO DE SANTA MARÍA AZTAHUACÁN

Hora: 09:00

Lugar: Pueblo de Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa

CARNAVAL 8 BARRIOS

Hora: 09:00

Lugar 1: Barrio San José, alcaldía Iztapalapa

Lugar 2: Barrio San Ignacio, alcaldía Iztapalapa

Lugar 3: Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Lugar 4: Barrio la Asunción, alcaldía Iztapalapa

Lugar 5: Barrio San Pedro, alcaldía Iztapalapa

Lugar 6: Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Lugar 7: Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa

Lugar 8: Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa

Fecha: 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo y 06 de abril de 2025

Alternativas viales en CDMX hoy lunes 10 de marzo

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Continúa cerrada la circulación en Alejandro Dumas entre Horacio y Presidente Masaryk, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes

Arquímedes y Mariano Escobedo.

Cierre de carriles en calle del Correo Mayor desde Mesones hasta Regina.

Las Cruces.

Servicios de emergencia se dirigen hacia Eje 3 Oriente y Cañaverales, por incidente vial.

Canal de Miramontes y Calzada del Hueso.

Cierre de carriles en República de Uruguay desde Las Cruces hacia calle del Correo Mayor.

Calle de Mesones.

Cierre de carriles en Av. Cuauhtémoc desde La Morena hacia Xola con dirección al Sur.

Anaxágoras.

Cerrada la circulación por obras sobre Gobernador V Gelati entre Av. Constituyentes y Gobernador Rafael Robellar.

Gobernador José Ceballos.

Reducción de carriles en Sur 122 a la altura de Poniente 85 con dirección al Paradero de Observatorio, por obras de mantenimiento.

Anillo Periférico.

Considera el corte a la circulación en Dr. José Ma. Vértiz de Dr. Río de la Loza hacia Dr. Lavista, por obras.

Av. Niños Héroes y Eje Central.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, por obras.

Av. Observatorio y Camino Real a Toluca.

Cerrada la circulación en Dr. Andrade desde Dr. Lavista hasta Av. Arcos de Belén.