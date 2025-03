Alemania quiere rearmarse, pero a su Ejército le falta personal

Las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) siguen escasas de armas y soldados, y algunas de sus infraestructuras están deterioradas, a pesar de los miles de millones que ya se han invertido.La Bundeswehr cuenta actualmente con 181.000 soldados. En comparación con el objetivo de 203.000, son pocos. Para Eva Högl, comisaria de defensa del Bundestag desde hace casi cinco años, este tema es eterno y cada vez más explosivo.

En la actual situación mundial, es "más importante que nunca que tengamos una Bundeswehr plenamente operativa", dijo Högl en la presentación del informe anual de 2024. Aunque el equipamiento ha mejorado, el número de soldados en realidad ha disminuido ligeramente. "La Bundeswehr se está reduciendo y envejeciendo", declaró Högl. "Es urgente detener e invertir esta tendencia".

Más aspirantes, pero muchos abandonos

Para atraer a nuevo personal, la Bundeswehr no deja piedra sobre piedra, coloca grandes carteles publicitarios en las ciudades alemanas y muestra la vida cotidiana de los soldados en las redes sociales. Esto despierta interés, lo que se traduce en que el número de solicitantes aumentó en 2024. Pero muchos de los nuevos reclutas abandonan. Uno de cada cuatro deja la Bundeswehr después de seis meses.

Una de las razones de la alta tasa de abandono es el deseo de ser desplegado cerca de casa, dice la comisaria militar. La Bundeswehr no siempre puede cumplir ese deseo. Pero los problemas también afectan a los soldados que llevan más tiempo en el servicio, porque no a todos ellos se les puede ofrecer una prórroga de su contrato o el puesto deseado como soldado profesional, ya que simplemente faltan puestos de trabajo. "Estamos perdiendo gente buena", se queja Högl.

El servicio militar obligatorio sobrecargaría la Bundeswehr

¿Podría la reintroducción del servicio militar obligatorio, que se está debatiendo actualmente en Alemania, resolver el problema de personal? Högl no cree que sea una buena idea reactivar el servicio militar obligatorio, que se suspendió en 2011. "Eso sobrecargaría la Bundeswehr". No hay "suficientes salas de armas, ni suficiente equipo y, lo más importante, no hay suficientes instructores".

Högl está a favor de un "año social" obligatorio para todos los jóvenes de ambos sexos, que podría completarse tanto en la Bundeswehr como en instituciones sociales. De lo contrario, apoya el concepto del ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD), que se basa en el servicio voluntario tanto para hombres como para mujeres jóvenes.

En este modelo, se seleccionaría a un número determinado de solicitantes aptos sobre la base de un cuestionario que deben responder los hombres y pueden responder las mujeres. Este plan no llegó a aplicarse debido a la ruptura del Gobierno encabezado por Olaf Scholz. Sin embargo, podría ser reactivado por el nuevo Gobierno federal.

La Bundeswehr tiene poco de todo

Aunque el panorma de reclutamiento parece sombrío, el equipamiento de la Bundeswehr ha mejorado, según el informe de la comisaria parlamentaria. Esto se aplica tanto al equipamiento personal de los soldados como al equipamiento general con modernos sistemas de armas. Esto también ha sido posible gracias al fondo especial de 100.000 millones de euros que la Bundeswehr recibió tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El fondo especial financiado con deuda está ahora en gran parte inmovilizado en contratos. Según la comisaria, ahora se necesita más dinero: "La Bundeswehr sigue teniendo poco de todo". Según el informe, siguen faltando equipos funcionales a gran escala y piezas de repuesto. Esto se debe también a la transferencia de material a Ucrania. Hay que invertir, entre otras cosas, en drones y defensa antidisturbios. También hay déficit en satélites y defensa aérea, así como en digitalización, advierte la comisaria.

El informe de 183 páginas registramuchas deficiencias que podrían remediarse. Ahora, toca priorizar el dinero adicional para la contratación de personal y la mejora de las infraestructuras, insistió Högl, no solo para la compra de armamento.

(mn/rml)