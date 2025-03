Inicia presentación de pruebas en San Lázaro por denuncia contra Cuauhtémoc Blanco

Es un falso debate hablar de que no se admitió o no la denuncia, aseguró el diputado Raúl Bolaños-Cacho Foto: FB Cuauhtémoc Blanco

Raúl Bolaños-Cacho Cué, diputado federal integrante de la Sección Instructora, dijo que se abrió el periodo de 30 días para presentar las pruebas en el caso del desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de abusar sexualmente de una media hermana.

El diputado del Partido Verde aseguró que dentro de la Sección Instructora se apegan a la ley y al derecho, por lo que no está en sus facultades admitir o no la denuncia en contra de algún legislador.

“No se tiene que debatir si se admite o no se admite una denuncia, la Ley de Responsabilidades a los Servidores Públicos establece muy claramente que a partir de que el presidente de la Sección Instructora nos corre el traslado a los tres integrantes que somos parte de la misma, comienzan a correr los plazos legales”.

El diputado también explicó Sección Instructora tuvo que notificar al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco sobre la existencia de la denuncia a partir del jueves pasado que esa sección se reunió, desde esa fecha iniciaron los 30 días para que se presenten las pruebas de las partes involucradas.

“Estamos respetando el debido proceso, el derecho, la secrecía y, por supuesto, que estamos velando porque este asunto sea visto con perspectiva de género. No es un tema a discusión que se haya admitido o no. La denuncia está en proceso, vamos a evaluar si hay indicios de culpabilidad, para que en los próximos 60 días, que es lo que establece la ley, podamos tener una resolución que vaya al Pleno”.

Sobre las declaraciones del diputado Germán Martínez que se votó por no admitir la denuncia en contra del exgobernador de Morelos, Bolaños-Cacho dijo que no se negó a iniciar el proceso en contra de Blanco, sino que no se tenía que votar por la admisión o no de una denuncia, porque la ley establece es que a partir de que la denuncia existe que corren los plazos.

“No es un tema de que debamos de admitir o no, es un tema de que a partir de que nosotros tenemos conocimiento de la denuncia, se le tiene que notificar al denunciado y empiezan a correr el periodo de pruebas, que son los 30 días que establece la ley. Entonces, es un falso debate hablar de que no se admitió o no la denuncia. La denuncia está admitida y los tiempos ya están corriendo”.