Emprendedora de Tijuana denuncia que fue atacada con ácido y en presencia de su pequeña hija

Fernanda Sánchez, una mujer emprendedora de Tijuana, Baja California, publicó un video en su cuenta de Tiktok, donde denunció que fue víctima de un ataque con ácido en el rostro y el cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con Sánchez, la agresora fue una mujer que llegó a su negocio para solicitar empleo el pasado 3 de marzo. Tras el ataque, Fernanda resultó con quemaduras en boca, nariz y oído. Sin embargo, la afectación más grave fue en el ojo derecho, misma que le ha mermado la visión.

Su pequeña hija presenció la agresión

En el video que ya circula en redes sociales, la víctima menciona que al momento de la agresión, ella se encontraba con su hija de cinco años. Afortunadamente, la niña resultó ilesa, al igual que sus colaboradores.

De esta manera, Fernanda pide que se haga justicia y que se dé con el paradero de la mujer que la agredió a principios de mes:

“Este video no lo hago para fomentar morbo, lo hago con el fin que se alce mi voz y que sea escuchada... He permitido muchas cosas por no salir a hablar a tocar el tema, siempre lo he manejado de la manera legal, pero esto pone en riesgo mi familia, a mi hija que se encontraba ahí y presenció todo”, relató Fernanda.

No es la primera vez que la atacan

Visiblemente afectada, además de físicamente la emprendedora aseguró que le costó mucho trabajo denunciar públicamente el ataque del que fue víctima, pero que no que no volverá a quedarse callada.

“En enero recibí agresión física de una persona, tampoco salí a tocar el tema aquí en redes por no generar morbo, hice todo legal, pero este lunes una persona desconocida para mi atentó contra mi vida vaciándome ácido, quemando mi ojo, mi boca, nariz y oido por dentro, pido ser escucha. No soy una delincuente, no soy un asesina, soy una mujer que trabaja día con día para darle lo mejor a mi hija, a mi familia y mi trabajo habla por sí solo, temo por mi familia, y que estas personas intenten hacer algo más, basta de tanta violencia”, expresó Sánchez.

Es así que Fernanda pide a las autoridades que se realicen las investigaciones pertinentes para encontrar a la responsable y conocer cuál fue el motivo de la agresión.