Exhiben a Fernando Calderón grabando bajo la falda de una mujer; se afilia a Morena

Este martes 11 de marzo de 2025, se dio a conocer que Fernando Calderón, quien fue expuesto en varios videos grabando debajo de la falda de una mujer, ahora participa en marchas a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El caso de Calderón se hizo viral hace más de dos años, cuando fue grabado filmando a una mujer con un vestido rojo mientras caminaba hacia la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato.

La joven que denunció el acto, identificada como Tamara, se percató de la conducta de Calderón gracias a un aviso de otra persona que también observó lo sucedido, y todo fue registrado por las cámaras de la presidencia municipal.

En un video viral, se muestra a Calderón siguiendo a Tamara y tomando fotos debajo de su vestido. Ella compartió las imágenes en redes sociales, identificando al acosador como Fernando Jesús Calderón, quien supuestamente tiene un cargo en Guanajuato.

Tamara denunció el incidente, buscando apoyo para localizar al agresor y evitar que otras mujeres sufran lo mismo. “Hoy un hombre me siguió y tomó fotos debajo de mi vestido. No lo noté hasta que alguien me alertó. Corrí para alcanzarlo, pero escapó. Ya hice la denuncia, pero no quiero que quede como una más. Me siento enojada, decepcionada y cansada de ser mujer”, expresó.

Calderón graba a mujer, y se afilia a Morena

Hoy, el periodista Carlos Jiménez compartió en sus redes sociales una imagen en la que se observa a Fernando Calderón participando en una marcha del Partido Morena, junto a otros ciudadanos que portan banderas en apoyo al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Jiménez también reveló que Tamara logró denunciarlo ante la Fiscalía de Guanajuato, y aunque fue hallado culpable, hasta el martes 11 de marzo de 2025, no ha recibido ningún castigo por grabar debajo de la falda de una mujer.