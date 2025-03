Manuel Urdapilleta es exhibido en video tras agresiones a ciudadana en Veracruz

Este martes 11 de marzo del 2025 se reveló un video en el que se puede ver al expríncipe del Carnaval de Veracruz, Manuel Urdapilleta, agredir a una mujer que lo increpó cuando se encontraba, supuestamente, comprando un boleto de avión en una agencia.

Manuel Urdapilleta fue grabado mientras se encontraba junto a un hombre, al que, según la autora del video, de quien se desconoce su identidad, llamó el “Sugar Daddy” del exprícipe, lo que hizo enfurecer al ahora influencer.

Manuel Urdapilleta pierde los estribos tras ser grabado en plaza de Veracruz

En el video, se puede ver a una mujer molestando a Manuel Urdapilleta, quien se encuentra en el módulo de una agencia de viajes junto a un hombre robusto, con barba, lentes y una camiseta rosada.

La mujer, que grabó y expuso al expríncipe en redes sociales, se aproxima de manera retadora, acusándolo de ser una “persona que siempre se burla de los demás” y señalando al acompañante de Urdapilleta como su “Sugar Daddy”.

“Urdapilleta está con su Sugar Daddy, quien le va a pagar el viaje, a este hombre que tanto se burla de la gente”, dice la mujer, mientras el influencer le pide que deje de grabarlo, ya que no ha dado su consentimiento.

“¿Sabes que no me puedes grabar, muñeca? No puedes hacerlo porque no te he dado mi consentimiento”, le responde Manuel, quien es ridiculizado por ella con un “¡Ay, el artista!”.

La situación se descontrola cuando, en otro fragmento del video, se ve a Urdapilleta, vestido con una camiseta blanca, con un líquido rojo alrededor del cuello, aunque no se puede identificar si es sangre u otra sustancia.

Manuel pierde los estribos con la mujer que lo graba. Aunque no se aprecian golpes, se le observa gritándole que deje de grabarlo, mientras su acompañante cae intentando detenerlo.

“No me grabes, pu…”, se escucha decir al ex príncipe del Carnaval de Veracruz, mientras es contenido por un guardia de seguridad de la plaza Las Américas en Boca del Río. Los videos terminan ahí, y se espera que Urdapilleta ofrezca una declaración sobre los hechos en los próximos días.