Testimonio impactante: Sicario revela cómo fue secuestrado y forzado a unirse a un famoso cártel mexicano

El periodista Nacho Lozano compartió el testimonio de un presunto sicario que relató cómo fue secuestrado y forzado a trabajar para un famoso cártel mexicano. En su testimonio , narró también cómo presenció la ejecución de aquellos que se negaron a colaborar con los líderes del crimen organizado, y cómo finalmente logró escapar de los narcotraficantes.

Sicario reclutaba jóvenes para trabajar con el cártel a la fuerza

A través de Imagen Noticias con Nacho Lozano, el periodista presentó una conversación con el supuesto sicario, quien afirmó haber sido secuestrado y reclutado a la fuerza por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para formar parte de la organización criminal.

Nacho Lozano aseguró que, antes de ser rescatado por la policía, este presunto sicario se dedicaba a reclutar jóvenes -como le pasó a él-, para que obligatoriamente trabajaran en un centro exterminio del poderoso cártel, lo que el periodista llamó “la escuelita del terror”.

Durante su cautiverio, el presunto sicario presenció la ejecución de personas que se negaron a colaborar y vivió momentos de extrema violencia y, a pesar de las circunstancias, relató que encontró consuelo rezando con otro secuestrado, lo que aparentemente asustó a los captores.

Así fue el secuestro, reclutamiento y escape del sicario

También menciona cómo otros grupos criminales llegaron, enfrentándose entre ellos, y cómo fue secuestrado nuevamente antes de ser liberado por policías, a quienes describió como si hubieran presenciado un milagro. Este es su testimonio:

“Eran como 16 secuestradores, todos bien armados y vestidos de policías , pero luego llegó otro grupo de un cártel diferente, también disfrazados de militares , y empezaron a enfrentarse entre ellos".

“Hablaba un señor de Zacatecas que también estaba secuestrado, pero él tenía fe. A mí me dio lástima y comencé a rezar con él el Salmo 91. De repente, los secuestradores comenzaron a asustarse y a temblar. Decían que, ante la Santa Muerte, nunca antes se habían sentido así“.

“Aunque ya habían matado a unos ecuatorianos , y estábamos de rodillas en su sangre , yo no sentía miedo ni podía llorar. La gente más desesperada era la que lloraba más, y algunos a quienes no les pagaban el rescate perdían partes de sus manos, como dedos”.

“ Vi cómo mataban a las víctimas en ese lugar para no dejar huellas , y cómo también asesinan a la gente mexicana que es obligada a trabajar para ellos. Suben a las personas a los vehículos a la fuerza, sin que sepan a dónde los llevan. Había secuestrados de Honduras, que fueron levantados mientras paseaban con sus familias”.

“Después llegaron más grupos enemigos mientras rezábamos, y mataron a algunos de los secuestradores. Sin embargo, otro grupo volvió a secuestrarnos y nos llevaron a una casa de tres pisos. Yo seguía rezando, pidiendo a Dios que todos saliéramos con vida o que al menos me permitiera desarmar a uno de ellos, pero quizá Dios no quiso que me manchara las manos de sangre“.