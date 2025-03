UE pide en la ONU apoyo a una Ucrania que “no quiere ser parte de Rusia”

La alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, lamentó que esté imponiéndose “el imperio de la fuerza” por sobre el respeto al derecho internacional.La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, pidió este martes (11.03.2025) en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo del mundo entero a una Ucrania que "no quiere ser parte de Rusia y que merece decidir su propio futuro".

Sin mencionar a Estados Unidos ni a su presidente, Kallas resaltó que "la guerra puede terminar en el momento en que Rusia quiera, pero ha decidido no hacerlo porque no ha conseguido sus objetivos, y esto no ha cambiado". Y agregó: "Seamos claros: esta guerra puede acabar en este momento si Rusia, su único responsable, retira sus tropas y deja de bombardear a Ucrania".

Kallas señaló que la UE no pide sino respeto a "la carta de Naciones Unidas, (documento) sacrosanto para un mundo seguro". La guerra en Ucrania -prosiguió- "no es una 'guerra europea' ni un conflicto entre vecinos, ni una guerra por delegación", contradiciendo así los argumentos de EE.UU. y de Rusia, ya que "Ucrania es un estado soberano de 40 millones de personas que ha luchado tres años para sobrevivir y conservar su independencia".

Firme apoyo a "paz justa”

La jefa de la diplomacia comunitaria lamentó los intentos por reemplazar el derecho internacional "por el imperio de la fuerza”. "Vemos violaciones flagrantes de la Carta de la ONU”, advirtió, antes de instar al respeto del derecho internacional "ya sea en Gaza, Sudán, la RDC (República Democrática del Congo), Birmania, Haití o Ucrania”. Sobre este último país, reiteró el "firme" apoyo de la UE a una "paz justa y duradera".

"Europa ha aprendido de su propia historia que ceder a las exigencias de los agresores conduce a más violencia", sentenció.

A la jefa de la diplomacia europea respondió el embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, que cargó duramente contra la postura comunitaria: "La UE se ha convertido en una apologista de la guerra”, dijo el representante del país que inició el conflicto, "completando definitivamente su degradación. Ahora está haciendo todo lo que está en sus manos para sabotear el diálogo entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania”, afirmó.

