¿Apoyo o promoción? Filtran discurso de Trump con precios de Tesla para ayudar a Musk

(Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

El pasado martes 11 de marzo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump adquirió un vehículo Tesla en la Casa Blanca, como una manera de apoyar a su Consejero personal Elon Musk debido a la caída de acciones de su empresa y los actos de protesta. Sin embargo, los internautas las fotos filtradas del discurso de Trump, con los precios de los vehículos a manera de anuncio.

¿El encuentro entre Trump y Musk estaba arreglado?

En los últimos días, Elon Musk enfrentó la caída de acciones de Tesla como un efecto colateral de la imposición de aranceles y las protestas masivas con actos vandálicos hacia las concesionarias de la empresa automotriz. Ante este escenario, el presidente salió a defenderlo.

En la Casa Blanca, Trump adquirió un vehículo Tesla como una manera de apoyar a Musk y para corregir la actitud de odio que recibió su Consejero por parte de un sector de la población estadounidense.

“En cualquier caso, voy a comprar un Tesla nuevo mañana por la mañana como muestra de confianza y apoyo a Elon Musk, un estadounidense verdaderamente grande”, especificó el presidente.

Sin embargo, uno de los fotógrafos presentes en la exhibición de la Casa Blanca tomó una fotografía del discurso y las notas que Trump traía en la mano. En sus anotaciones, el presidente incluyó los nombres de los vehículos Tesla y sus precios, mientras favoreció la imagen de Musk.

Ante el discurso filtrado, los internautas cuestionaron esta situación y la calificaron como una manera de promocionar y realizar un “anuncio de Tesla”. Un servidor público, de nombre Chris D. Jackson comentó: “Los demócratas del Congreso deberían investigar. Sin duda, Musk escribió esto, lo cual constituye una clara violación ética”.

Sin embargo, otros usuarios defendieron al presidente, señalando una parte del encuentro donde mencionó no necesitar las notas. “Me dieron notas. Dije: No soy Biden. No necesito notas”, expresó.