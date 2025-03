Juicio en Rusia contra experiodistas de DW en prisión

Cartas desde la prisión: cuatro periodistas, entre ellos, dos exempleados de DW, están siendo juzgados en Rusia por su presunta pertenencia a una "organización extremista".Cuatro periodistas rusos están siendo enjuiciados en Moscú. Las autoridades rusas los acusan de pertenecer a una "organización extremista", en referencia a la Fundación Anticorrupción (FBK), del crítico del Kremlin fallecido en prisión Alexei Navalny. Los acusados rechazan esas acusaciones y hacen hincapié en que no trabajaban para dicha fundación, sino que únicamente informaron sobre su trabajo.

El 13 de marzo, las partes en el caso de Antonina Kravtsova (también ), Artyom Kriger, Konstantin Gabov y Serguei Karelin presentarán sus argumentos finales. Después de eso, podría emitirse el veredicto. Este debe anunciarse a más tardar cinco días después. Los acusados se enfrentan a hasta seis años de prisión. El proyecto independiente de derechos humanos "Apoyo a los presos políticos. Memorial" los ha clasificado a todos como presos políticos.

El juicio se desarrolla a puerta cerrada y se sabe poco sobre los detalles. Pero los periodistas encarcelados mantienen contacto con el mundo exterior a través de cartas.

Antonina Kravtsova (Favorskaya), 35 años

Antonina Kravtsova trabajó como actriz de cine y teatro hasta 2024. Después de que comenzara la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en la primavera de 2022, se capacitó como taquígrafa judicial y desde entonces informó sobre los juicios contra prisioneros políticos, incluido Alexei Navalny. Kravtsova fue la última periodista que pudo filmarlo en el tribunal poco antes de su muerte. Al igual que los partidarios de Navalny, está convencida de que las autoridades rusas mataron al opositor. Navalny murió en febrero de 2024, a la edad de 47 años, en circunstancias poco claras en un campo penitenciario en el Ártico.

Kravtsova, quien publicaba sus informes bajo el seudónimo "Antonina Favorskaya", fue detenida en marzo de 2023. En sus cartas, que fueron publicadas por sus seguidores en Telegram, escribió que, a pesar de que era consciente de los riesgos, se quedó en Rusia: "Creo en nuestro pueblo. (…). Y estoy segura de que, al final, la historia pondrá todo en su lugar. Quienes diseñan juicios políticos contra artistas, políticos, abogados y periodistas conocen la otra cara de la moneda. Al final, la serpiente se morderá la cola".

Kravtsova escribe abiertamente sobre la censura: "Tengo las manos atadas y la boca cosida".

Artyom Kriger, 24 años

Al igual que Kravtsova, Artyom Kriger trabajó para SOTAvision, un portal independiente que informa sobre violaciones de derechos humanos y persecución política en Rusia. Fue detenido en junio de 2024. Entre otras cosas, como explicó en una entrevista con periodistas, fue acusado de participar en el rodaje de encuestas callejeras. Publicó los videos correspondientes en su canal de YouTube.

En su respuesta a una carta de un periodista de DW, escribe que el encarcelamiento fue duro para él. Aun así, intenta no desanimarse. Antes de que la prensa fuera excluida del proceso, Kriger había llamado a los rusos que temen por su libertad a emigrar: "Por nuestro ejemplo, se puede ver que esto no es una broma y que cualquiera puede ser acusado de cualquier cosa".

El periodista lamenta haber subestimado los riesgos y dice que ahora es "imposible retroceder en el tiempo", dice a DW su pareja Yelena.

Konstantin Gabov, 38 años

Konstantin Gabov trabajó como productor para la agencia de noticias Reuters y como reportero para Radio Liberty. Anteriormente, trabajó también en la oficina de DW en Moscú. Gabov fue arrestado en abril de 2024 y luego acusado de "participación en una comunidad extremista". Los investigadores afirman que produjo un video para el canal de YouTube Navalny Live. En sus cartas, Gabov relata que siente que el tiempo pasa muy lentamente en prisión.

"Escribe que cada día está más cansado, que no tiene nada que ver con el caso penal, pero en Rusia la actitud es ésta: primero te atrapan y luego investigan", dice uno de sus amigos a DW.

A finales de 2024, Gabov se quejó del hacinamiento en su celda. Luego de que los medios informaron exhaustivamente sobre las duras condiciones en prisión, el periodista fue ubicado en otra celda. Allí, según relata, pudo ver el cielo y la nieve por primera vez después de tres meses. En sus cartas, Gabov habla sobre las pequeñas cosas que lo hacen feliz, como, por ejemplo, contemplar el río desde su ventana, o tomar una taza de café. Uno de sus amigos dijo a DW que el periodista adelgazó 12 kilos en la cárcel.

Serguei Karelin, 42 años

El camarógrafo Serguei Karelin se encuentra en una prisión rusa desde finales de abril de 2024. Fue arrestado en la región de Murmansk y acusado de "pertenencia a una comunidad extremista". Karelin fue arrestado en el mismo caso que Konstantin Gabov. Según los investigadores, ambos periodistas habrían producido fotografías y material cinematográfico para el canal de YouTube Navalny Live. Al igual que los otros tres periodistas, Karelin niega las acusaciones.

Karelin trabajó durante mucho tiempo con la oficina en Moscú de DW, que se cerró a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso a principios de febrero de 2022, tras lo cual las autoridades rusas revocaron la acreditación de los empleados. También trabajó para Associated Press (AP). Como periodista, Karelin visitó repetidamente colonias penitenciarias y prisiones preventivas. Pero es "muy difícil no perder el valor cuando estás tras las rejas", escribió a Novaya Gazeta desde prisión. "Mi primer pensamiento fue que este es el final", dice la carta.

Cuenta que, a pesar de eso, escribe en su diario, lee mucho, juega al ajedrez, dibuja y responde numerosas cartas. A Karelin le gusta también comunicarse por escrito con personas que no conoce, y recuerda que, en un año en prisión, estuvo en diferentes situaciones, y en 13 celdas diferentes.

Ya no tiene más miedo del veredicto, escribe el periodista, aunque no espera "nada bueno". Sueña con volver a ver a su familia, y advierte por ello que está en contra de un posible intercambio de prisioneros. Él quiere ser libre en Rusia. "Tengo miedo de no poder ver nunca más a mis abuelos", explica. Su abuelo, de 101 años, y su hija, de tres, creen que se encuentra en un viaje de trabajo.

Yuri Rescheto, que anteriormente dirigió la oficina de Moscú y ahora dirige la oficina de DW en Riga, la capital de Letonia, recuerda con cariño el trabajo junto con sus colegas en Rusia.

"Conocía y conozco muy bien a Konstantin Gabov y a Serguei Karelin. A Konstantin, que proviene de la República de Komi, siempre le gustó el invierno y la nieve. Le encantaba viajar a las regiones del norte. También viajamos mucho con Serguei Karelin, un viaje de negocios nos llevó a Riga. En aquel entonces, no podía imaginar que yo terminaría aquí y que Serguei terminaría en prisión", dice Rescheto.

Y agrega: "Pero estoy absolutamente seguro de que ambos siguen siendo, ante todo, fieles a su profesión de periodistas. El hecho de que hayan sido detenidos demuestra que es imposible seguir siendo abiertos y trabajar de forma abierta, honesta e incorruptible, respetando las normas periodísticas, siguiendo la ética periodística, todo lo cual constituye la base de nuestro trabajo".

(cp/rml)