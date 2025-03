Mantenimiento CIS con costo millonario, revela Armenta y señala que no pagará por obras corruptas

El mantenimiento del Centro Integral de Servicios (CIS), ubicado en la Vía Atlixcáyotl, cuesta 22 millones de pesos al mes, cantidad con la que se podrían adquirir al menos 15 patrullas, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que no está en contra de la construcción de obras emblemáticas, sino del proceso con el que se llevan a cabo. Como ejemplo, mencionó el Teleférico de Puebla, cuyo mantenimiento requiere la compra de piezas nuevas debido a su diseño específico.

“Es una obra artesanal, un monumento a la corrupción, porque hay que fabricar las piezas para darle mantenimiento”, expresó.

En el caso del Teleférico, ubicado en la zona de Los Fuertes, el gobernador detalló que su mantenimiento cuesta 25 millones de pesos al mes y que el contrato vigente incluye cláusulas que perjudican al estado, ya que en caso de omitir el mantenimiento, se tendría que pagar una multa.

“No voy a pagar ni un peso a Melgarejo”: Armenta

Alejandro Armenta también abordó el caso de la empresa Melgarejo Construcciones, relacionada con la cancelación del contrato para la construcción del Libramiento Poniente durante el gobierno de Mario Marín. Señaló que la compañía solo realizó estudios del proyecto, sin ejecutar la obra.

El gobernador reveló que representantes de la empresa intentaron negociar un pago de mil millones de pesos de manera discreta, lo que calificó como una propuesta “indecorosa”. Según Armenta, solo se invirtieron 60 millones de pesos en los estudios, por lo que su administración emprendió un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Todas las obras tienen un fin, el problema es cómo se hacen. Este es un contrato amañado; quieren mil millones de pesos por una obra que es una ofensa. ¿Creen que se sigue gobernando como con el PAN?”, cuestionó.

El gobernador reiteró que no pagará la cantidad exigida por Melgarejo Construcciones, aun si eso implicara su destitución.

“Así me destituyan, como intentaron hacerlo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no voy a pagarles ni un peso. Prefiero que me destituyan antes que acatar un fallo que ordena pagar mil millones de pesos”, sentenció.

Cabe recordar que el Poder Judicial federal falló a favor de la empresa y ordenó al Gobierno de Puebla un pago de 600 millones de pesos. Sin embargo, la administración anterior, encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, también se negó a cubrirlo y decidió continuar con el litigio.

“La seguridad de los poblanos es primero. ¿Cómo vamos a pagarle a una empresa corrupta con la complicidad del Poder Judicial federal por no haber hecho nada?”, concluyó Armenta.

