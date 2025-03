Uriel Reyes de Relatos de la Noche se defiende de acusaciones de abuso sexual

Este miércoles 12 de marzo del 2025 se dio a conocer una denuncia sexual por parte de Claudia Lerma, quien se identifica como prima de Uriel Reyes, de ser abusada sexualmente por parte del podcastero en su adolescencia.

La mujer compartió en sus redes sociales un mensaje destinado a Uriel Reyes, quien es el youtuber detrás de los Relatos de la Noche, a quien acusa de, presuntamente, abusar de ella cuando tenía entre 13 a 14 años.

Acusan a Uriel Reyes de abuso sexual

Uriel Reyes, quien tiene 41 años actualmente, y originario de Tijuana, Baja California, México, recibió una denuncia mediante redes sociales por parte de una mujer, que supuestamente, es su prima, y que lo acusa de ser un violador sexual.

Su prima hermana señaló que Uriel Reyes la atacó cuando ella apenas tenía 13 años, siendo violada en varias ocasiones hasta que cumplió los 14 años, además de que la quiso obligar a tomarse fotografías de índole sexual.

Claudia Lerma, mediante su cuenta de Facebook, afirmó que Uriel Reyes es su abusador de cuando era una adolescente, a quien acusa de haberla callado, intimidado, y violado, pero señaló que ahora que es mujer, es fuerte y no podrá callarla.

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte.¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias. #urielreyes”, escribió Claudia Lerma en sus redes sociales.

Claudia Lerma (Claudia Lerma)

Uriel Reyes se defiende de acusaciones de abuso sexual

Uriel Reyes, quien desactivó sus cuentas de redes sociales, emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones de abuso sexual por parte de su prima hermana, y aseguró que “no tienen sustento alguno”.

“He sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real, he tomado las medidas necesarias para esclarecer la situación”, dijo Uriel Reyes mediante su cuenta de Relatos de la Noche.

Uriel Reyes (Uriel Reyes)

Claudia Lerma reafirma abuso sexual por parte de Uriel Reyes

Lerma, prima del podcastero de Relatos de la Noche, afirmó que las pruebas que rezan sobre Uriel Reyes son los traumas que le provocó, y las citas psiquiátricas a las que tuvo que asistir tras ser abusada sexualmente por su familiar.

“Mi vida ha quedado marcada por un trauma que ha definido cada uno de mis días. El estrés postraumático que arrastro es la consecuencia de tus acciones, que no solo han destruido mi bienestar, sino que han afectado a toda mi familia”, dijo Lerma en su cuenta de Facebook.