VIDEO: Dueño de Polymarchs estalla al ser cuestionado por costo de concierto: “¡Que les quepa en la cabeza!”

El fundador y dueño de Polymarchs, Apolinar Silva, contestó —visiblemente enojado— cuando fue cuestionado sobre el costo de su presentación en el IV Festival Atmósfera 2025 en Tecámac, Estado de México. La periodista Leticia Robles de la Rosa le preguntó directamente cuánto cobraría por su participación, lo que provocó una airada respuesta por parte del empresario.

Silva evitó responder concretamente a la pregunta y en su lugar enfatizó los costos asociados con su reciente concierto en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, donde el gobierno capitalino pagó 10 millones 200 mil pesos. “No fueron para mí, fue para pagar todos los gastos”, argumentó, detallando que ese dinero cubrió desde el montaje hasta la seguridad y los salarios de 300 trabajadores.

“Yo tuve que trabajar cuatro días con 300 personas. Quiero que les entre a muchos en la cabeza, perdónenme, pero hay que contarles con peras y manzanas”

Se enoja por cuestionamientos

Molesto, Silva expresó que se sentía incomprendido por los cuestionamientos sobre el presupuesto. “Todavía me pregunta que cuánto voy a cobrar... no le digo porque me daría pena”, dijo, insistiendo en que su evento en Reforma fue “lo más barato que se ha hecho en festivales” y pidió que se le comparara con otros artistas.

Ante la insistencia sobre la transparencia de los recursos, el fundador de Polymarchs respondió que “el ejercicio de transparencia ya se subió”, sugiriendo que las preguntas debían dirigirse a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y no a él como contratista. “La obligación de la transparencia es de la institución, no del contratado”, afirmó.

Señala pago justo por su concierto

Sobre su próxima presentación en Tecámac, Silva estimó que atraerá a más de 100 mil personas, aunque evitó revelar el monto de su pago. “Yo creo que es lo justo”, mencionó sin precisar cifras.

El Festival Atmósfera 2025 se llevará a cabo en el Parque Lineal de Los Héroes Tecámac el 15 de marzo, con la participación de otros artistas como El Tri y Natalia Jiménez; sin embargo, la falta de claridad sobre los costos de contratación sigue generando críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en eventos masivos.