¿Se le borró la sonrisa? Destituyen a funcionaria de Michoacán por burlarse de muerte en tirolesa

Melina Pérez Vélez, directora de Turismo y Cultura de Tacámbaro, Michoacán, fue destituida de su cargo tras aparecer en un video, aparentemente en estado de ebriedad, burlándose de la muerte de un joven que falleció al caer de una tirolesa.

De acuerdo con el medio local El Sol de Morelia, el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, ofreció el 11 de marzo una conferencia de prensa en la que anunció la destitución de Pérez Vélez, afirmando que sus acciones no serían justificadas en su administración.

Exdirectora asegura que no fue su intención burlarse, aunque sí sabía de la gravedad del asunto

A través de su cuenta de Instagram, Melina Pérez Vélez ofreció “disculpas”, asegurando que no era su intención burlarse de lo sucedido y que sí sabia la gravedad del accidente en el que un adolescente perdió la vida tras caer de la tirolesa. Asimismo, anunció que había decidido presentar su renuncia.

“He tratado de mantenerme al margen de la situación por la que he estado pasando. Desafortunadamente, me encuentro envuelta en una ola de odio y desprestigio hacia mi nombre. Mi intención jamás fue burlarme de la situación; por el contrario, sabía la gravedad del asunto , pero el contexto en el que estamos no ayuda mucho”, expresó.

“El día de hoy presenté mi renuncia al cargo, en aras de la tranquilidad y el mejor funcionamiento del ayuntamiento. Reitero mi total solidaridad con los afectados y reconozco que cometí un error. Jamás imaginé que esto escalaría tanto; claramente, hay alguien malintencionado detrás de todo esto”, dijo la exfuncionaria.

“Durante años trabajé con dedicación por mi comunidad en pro de la cultura y el turismo, sin pertenecer a ninguna institución. Creo que esta etapa de mi vida llega a su fin. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, muchas veces mi trabajo era infravalorado. Me tomará un tiempo reintegrarme al mundo que conocía y enfocaré mi energía en mejorar”, mencionó.

“De esta experiencia me queda la lección de que no todos son tus amigos y no todos quieren verte bien. Soy fiel creyente de que las cosas suceden por alguna razón, y estoy dispuesta a afrontarlo con dignidad y responsabilidad. Gracias a todas las personas que me han enviado su solidaridad. Los tqmm”, finalizó.

Indignación en redes sociales por video de burlas

El 10 de marzo, el video de la exfuncionaria michoacana se viralizó en redes sociales, donde se la ve, aparentemente ebria, junto a un grupo de personas, de quienes no se ha confirmado si también son servidores públicos. En el video, se burlan del accidente de Kevin Abdiel, un adolescente de 17 años que falleció tras caer de la tirolesa.

“ Me van a meter al bote, güey, porque se cayó de la tirolesa... ya deja de publicar” , se escucha decir entre risas a Melina Pérez Vélez. “Que se cayó el güey de la tirolesa y la van a meter a la cárcel, jajaja”, repite un hombre a otra mujer.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con enojo e indignación contra Melina Pérez Vélez por sus comentarios. “Lo malo es que solo los remueven y siguen cobrando del erario”, y “Eso es poco, gentuza así ocupa puestos públicos para demostrar que la estupidez no tiene límites”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios.