El pontificado del papa Francisco llega a su decimosegundo aniversario

El papa Francisco cumple este jueves su aniversario número 12 de pontificado. Tristemente, continúa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, al cual ingresó el pasado 14 de febrero por problemas respiratorios que evolucionaron a una neumonía bilateral.

Aunque en varias ocasiones su vida ha estado en riesgo, su pronóstico finalmente pasó a estable esta semana.

Algunos preveían que no llegaría a esta celebración y que protagonizaría un papado de “transición”. Sin embargo, Francisco ya ha superado a su predecesor, Benedicto XVI, quien sorprendió al mundo con una histórica renuncia a ocupar la silla de San Pedro antes de cumplir ocho años al frente de la Iglesia.

Era febrero de 2013, y el papa alemán tenía 85 años. Vivió una década más de forma discreta en el Vaticano hasta su muerte, a los 95 años, en diciembre de 2022.

El estado de salud y la hospitalización del papa Francisco han evidenciado un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja sobre la mesa varias cuestiones sin resolver.

Una de ellas, la más evidente, es qué sucede si un Papa no puede seguir al frente de la Iglesia, pero tampoco ha renunciado ni ha fallecido. Ante tal situación, la incertidumbre por la salud del papa aumenta con el paso de los días.

Al respecto, Felipe Gaytán Alcalá, profesor e investigador de la Universidad La Salle y experto en sociología de la religión, dijo a Metro que no se sabe si Francisco renunciará o si podrían pedirle dejar el cargo, y que uno puede encontrar diferentes signos y significados en los papados.

Juan Pablo II, agregó, fue el papa peregrino, el papa viajero, pero un papa ideológico, en contra del comunismo, etc. El papa Benedicto XVI era el papa teólogo, por ser un intelectual. Marcaba pauta, aunque no fue muy carismático y al final renunció.

Al papa Francisco, aseveró, se le conoce como el papa pastoral que intenta sacar a la iglesia a las calles.

Considera que el papa número 266 de la Iglesia católica será recordado por tres percepciones.

Primero, dentro de la Iglesia católica, se tiene la idea de un papa progresista y en conflicto con los propios integrantes de la iglesia, ya que algunos se han opuesto a lo que ha intentado hacer para reformar a la Iglesia.

Segundo, fuera de la iglesia se le considerará como un papa que buscó ser un papa cercano a la gente, que sacaba a sacerdotes de las iglesias para mandarlos a las calles y que buscaba ciertos cambios.

Finalmente, al papa Francisco también lo llaman el papa de la ambigüedad. Y es que por un lado intenta abrir los espacios para reconocer y hablar de temas candentes, como los temas LGBT y temas de pederastia, pero ha sido tibio con esos mismos y con otros temas.

En otras palabras, precisó, no es alguien que se pueda definir con pocas palabras, como otros papas, y hay diferentes tonos en torno a su pontificado.

Para profundizar sobre el pontificado de Francisco, el sacerdote jesuita argentino de 88 años, respondió algunas preguntas adicionales.

1. Francisco llega a su decimosegundo aniversario como papa. ¿Cuáles son algunos de sus aciertos?

Francisco cumple un poco más de una década al frente del Vaticano. Lo primero a resaltar es su condición de ser un papa no europeo y jesuita, lo cual en sí mismo ya marca hitos en la historia del papado.

En ese sentido podemos mencionar tres cosas positivas tales como la ordenanza de volver a la evangelización a todos los cardenales y obispos, salir a la calle para retener a los católicos frente a una oferta religiosa, tanto cristiana como de otras denominaciones, que crece y se expande. El llamado de Francisco ha sido volver a la pastoral aunque eso le trajo tensiones con una parte de la iglesia que considera necesario volver al culto tradicional y no descuidar el dogma, ni los principios por conseguir adeptos a cambio de volverse la iglesia un espectáculo que busca agradar a las personas.

Un segundo saldo positivo es la intervención en el tema del cambio climático con su Encíclica Laudato. Si, que busca hacer conciencia sobre el riesgo a la humanidad. Y un apunte más tiene que ver con la promoción del ecumenismo con otras iglesias. El Papa ha sido el primer pontífice que visita en su casa a los patriarcas de la Iglesia ortodoxa y ha mantenido acercamientos con el Islam.

2. Debido a su estado de salud, podría no estar en condición de seguir al frente de la Iglesia católica. ¿Deberían renunciar los papas que ya no puedan realizar su “trabajo”, por así decirlo?

La experiencia del papado de Juan Pablo II cuya salud se deterioró a tal grado que no era posible que cumpliera sus funciones derivó en la carta de renuncia que Francisco firmó cuando asumió el papado. Dicha carta ahora juega en su contra pues la Iglesia se la puede hacer efectiva aunque el propio Francisco no lo quiera.

Estamos en el año del Jubileo que se celebra cada 25 años con la apertura de la puerta de San Pedro y de todas las demás iglesias. Es una celebración extraordinaria en el que se reflexiona sobre temas teologales, sociales y pastorales sobre la justicia, reconciliación y renovación espiritual, e incluso los católicos reciben indulgencias para su salvación, indulgencias que fue el germen de la reforma protestante de Lutero.

En ese sentido, la figura papal ocupa un lugar central por lo que en las condiciones de Francisco podrían hacerle efectiva su renuncia. Ahora bien, históricamente los papas deben morir en la silla como lo hicieron los apóstoles e incluso el propio San Pedro, pero fue Benedicto el que introdujo la modalidad moderna de la renuncia con lo que se abrió el inicio de una forma de retiro anticipado. Es cierto que siglos atrás renunciaron otros papas, pero no era la regla.

3. El Vaticano tiene una situación única. Es un país, el más pequeño del mundo por extensión y población, cuyo sistema es el de una teocracia organizada como monarquía electiva…

El Vaticano es el único Estado con una condición tal y de ser simultáneamente Iglesia. Existen Estados teocráticos como Irán u otros, pero la excepcionalidad del Vaticano es su condición secular como entidad política administrativa y su condición religiosa como Iglesia que no se reduce al Vaticano. Por eso la distinción entre Vaticano (Estado) y Santa Sede (Iglesia).

¿Existirá el Vaticano en el siglo XXI y hacia adelante? Sin duda, pues es una referencia histórica. Además, es un referente para una de las mayores Iglesias en presencia económica, fieles e influencia del mundo.

4. Finalmente, ¿consideras que el papa Francisco ha tenido desaciertos durante su pontificado?

Me vienen a la mente tres. El primero, el tema de la pederastia y los abusos infantiles que, aunque ha intentado resolverlo, no ha podido contenerlo y menos castigarlo. Varios casos ocurrieron en papados anteriores, pero el papa Francisco tuvo la oportunidad de hacer justicia y no pudo aunque quiso hacerlo.

Otro pendiente es el tema del reconocimiento de las orientaciones afectivas e identidades de género. Al principio pareció abrirse al tema, pero tuvo que dar marcha atrás por las presiones eclesiásticas, mostrando siempre una posición ambigua al respecto.

Junto a esos dos, ahora en el ámbito político, Francisco tampoco ha condenado dictaduras en África o América Latina. Visitó Venezuela y Cuba, y no ha mediado como Iglesia en las tensiones internas que se viven en esos países y en Nicaragua.