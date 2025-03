Luis Mendoza pondrá orden en construcciones de BJ mediante micrositio de transparencia

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza anunció la puesta en marcha de un micrositio en el que se difundirán las manifestaciones de construcción en la página web de la alcaldía, mismas que podrán ser consultadas en tiempo real a través de un mapa interactivo que muestre la geolocalización, fotografías e información completa de las obras, todo ello, con el objetivo de transparentar los procesos de construcción en esta administración.

En conferencia de prensa, el mandatario local aseguró que en la alcaldía impera el orden y seguridad, donde lo mismo se aplica la ley para los grandes constructores o empresas, que para los pequeños, porque el objetivo es que se tenga una sana convivencia y que el beneficio sea para todos.

Asimismo, destacó que presentará el próximo jueves 20 de marzo, ante el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para redefinir las atribuciones que tienen las alcaldías en materia de desarrollo inmobiliario, con la finalidad de no permitir que se vulnere la sana convivencia a costa de unos cuantos.

"Le pido al gobierno que tome esas atribuciones de las construcciones, no con eso me voy a quitar responsabilidad, al contrario, voy a acompañar al gobierno en fiscalizar, en ayudar, en coadyuvar, en estar al pendiente. En Benito Juárez ya no queremos más construcciones, yo me voy a dedicar a mantener la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Que se vea que la autoridad también está en el orden y seguridad de Benito Juárez”.

— Luis Mendoza