¿Puedes entrar a Costco con tu mascota? Esto es lo que sabemos

Costco, uno de los supermercados más grandes de Estados Unidos, tiene una política muy clara respecto al ingreso de animales en sus tiendas. Si bien la mayoría de las grandes cadenas de supermercados permiten la entrada de mascotas bajo ciertas condiciones, Costco ha optado por implementar reglas estrictas que se alinean con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Esta normativa establece las pautas de acceso para los animales de servicio, diferenciándolos de los animales de apoyo emocional y de terapia, los cuales no están permitidos dentro de las instalaciones de la tienda.

Perros de servicio: un derecho protegido por la ley

Según el activista Remi Martin, Costco sigue una política de acceso que cumple con la Ley ADA, la cual fue promulgada en 1990 con el objetivo de proteger los derechos de las personas con discapacidades. Esta ley prohíbe la discriminación y asegura la igualdad de acceso en varios aspectos de la vida, como el empleo, la vivienda y, en este caso, los establecimientos de servicio público. Es importante destacar que la ADA permite la entrada de animales de servicio entrenados específicamente para ayudar a personas con discapacidades en sus tareas diarias.

Los perros de servicio, bajo esta ley, son aquellos que están entrenados para realizar tareas que asisten a personas con discapacidades físicas o mentales. Esto puede incluir tareas como guiar a una persona ciega, alertar a una persona con trastornos convulsivos sobre un episodio inminente o ayudar a personas con movilidad reducida a realizar movimientos cotidianos. Estos animales tienen derecho a acompañar a sus dueños en lugares públicos como hospitales y tiendas como Costco.

En cuanto a Costco, la política establece que los perros de servicio siempre son bienvenidos en sus instalaciones. Sin embargo, el personal de Costco está capacitado para hacer dos preguntas clave a las personas que ingresen con estos animales:

1. ¿Es un animal de servicio?

2. ¿Qué tarea o función está capacitado para realizar?

Estas preguntas no buscan incomodar al dueño del animal, sino garantizar que se cumpla con las normativas de salud y seguridad del establecimiento. Además, servirán para agilizar el proceso y evitar que los empleados hagan estas preguntas repetidamente durante la visita.

¿Por qué no están permitidos los perros de terapia y apoyo emocional?

La confusión sobre los animales permitidos en Costco suele ocurrir con los perros de terapia o apoyo emocional, ya que a menudo se les asocia con los animales de servicio. No obstante, es crucial entender que los perros mencionados no están clasificados como animales de servicio bajo la ADA. Estos animales brindan consuelo y apoyo emocional a sus dueños, pero no están entrenados para realizar tareas específicas que ayuden a la persona con una discapacidad.

Como resultado, Costco ha decidido no permitir el ingreso de perros de terapia o apoyo emocional en sus tiendas. Esta política se enfoca en la distinción entre los animales de servicio, que tienen un rol funcional y específico, y aquellos que no están diseñados para realizar tareas concretas relacionadas con las discapacidades.