“The Hole”: el temible hoyo de la cárcel de Virginia donde se encuentra García Luna

El periodista Arturo Ángel informó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la presidencia de Felipe Calderón, se encuentra actualmente recluido en unidad llamada “The Hole” (“El Hoyo”, en español), en la penitenciaria Lee de Virginia. Según su informe, es el peor lugar que existe en las prisiones estadounidenses ante posibles actos de tortura.

“The Hole”: ¿la nueva celda de García Luna?

Arturo Ángel compartió documentos en su cuenta personal de X donde la defensa de García Luna envió una carta enviada a la Corte de Apelaciones, debido a las dificultades de contactarlo. Estas complicaciones se debe a que, en ambas cárceles, el exsecretario detenido ha sido recluido en el “Special Housing Unit”.

“A pesar de no haber recibido ninguna infracción en los mñas de cinco años que estuvo detenido, fue encerado en la ”Unidad de Vivienda Especial, la unidad donde los reclusos están segregados administrativamente y se les niegan privilegios por infracciones a las normas penitenciarias", registra la carta.

La carta especifica que el personal de la Penitenciaría de los Estados Unidos Lee de Virginia no respondido a las solicitudes de la defensa. Sin embargo, no es la primera vez que la prisión mencionada aparece entre demandas y quejas.

“Cuando pienso en lo que me hicieron, me llena de rabia (...) Llevo 22 años en prisión. Hay abusos en todas las prisiones, pero nunca había presenciado nada como lo de Lee”, manifestó un recluso identificado Marcos Santiago, quien compartió su testimonio para el medio The Marshall Project.

Además, se detallan las presuntas torturas y golpes que se realizan en “The Hole”. La investigación destaca que se han acumulado una serie de demandas en los últimos cinco años contra el personal encargado de la seguridad en la prisión de Virginia. Y es en este sitio donde posiblemente se encuentra Genaro García Luna.

“La incomunicación a la que está sometido García Luna ha perjudicado además su defensa en tribunales. Sus abogados no pueden hablar con él para preparar la apelación a su condena”, detalló el periodista.