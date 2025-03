VIDEO: “¿Estás enfermo o qué?” Mujer borracha se victimiza y humilla a policías en CDMX

El periodista Carlos Jiménez compartió, a través de su cuenta de X, el momento donde una mujer en estado de ebriedad ofendió y humilló a unidades de policía cuando intentaron detenerla por conducir borracha. En su cuenta de TikTok subió fotografías del momento con una canción feminista de fondo, lo que fue calificado por los internautas como “victimización”.

¿Abuso de autoridad o victimización?

En la alcaldía Miguel Hidalgo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se acercaron a un mujer que conducía en sentido contrario en la colonia Polanco IV Sección. Al acercase, los policías detectaron que se encontraba en estado de ebriedad.

“De inmediato se aproximaron y observaron a una mujer alterada, en una actitud agresiva, con aliento alcohólico y renuente de mover su automóvil para liberar la vialidad afectada, por lo que, vía frecuencia de radio se solicitó el apoyo de una grúa“, detallaron las autoridades.

El periodista especificó que la mujer en cuestión se llama Claudia Bobadilla y tiene 28 años de edad.

Además añadió dos videos distintos sobre la situación. Uno de ellos fue grabado por un policía, donde se registró a la mujer ofendiendo a los oficiales y se le preguntó porque conducía en sentido contrario.

“No me andes tocando, ¿tú quién eres? A ver te voy a grabar... ¿Ayudarme en qué? Lo hice a propósito, no voy a lastimar a nadie. A mí no me vas a ayudar... ¿Dame permiso? ¿Estás enfermó o qué? (...) ¿Quítate? Quítate tú p... mugroso. En cualquier momento te aniquila cualquier p..." expresó la mujer, quién empezó a tocar el claxon.

El segundo video corresponde al TikTok que Claudia Bobadilla subió en su cuenta personal. Aquí se visualiza a los oficiales que se encargaron del caso y momentos dentro de la Fiscalía de la alcaldía. Claudia agregó una canción feminista, debido a que calificó el acto como abuso de autoridad.