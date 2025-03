Borussia Dortmund y la lucha por permanecer en Europa

Los altibajos del Dortmund en Bundesliga contrastan con su buen desempeño en Champions League. ¿Golpe de suerte o cambio de mentalidad? En cualquier caso, su próximo rival, el FC Barcelona, ya espera en cuartos.Contra todo pronóstico, el Borussia Dortmund ha vuelto a plantarse en unos cuartos de final de la máxima competición europea. El conjunto de Niko Kovac no las tenía todas consigo: una temporada desastrosa, cayendo hasta el décimo puesto de Bundesliga tras derrotas muy dolorosas, con altibajos constantes en su rendimiento y movimientos de banquillo incesantes. La moral y el ánimo de las abejas no ha sido un elemento fácil de tratar. No obstante, la Champions es un terreno particular y es ahí donde, por fortuna, los colores negriamarillos han sabido lucir su mejor versión.

La pregunta que muchos se plantean ahora es si ha sido precisamente eso, la suerte, la encargada de llevarlos un peldaño más arriba en Europa, o realmente el equipo ha aprendido a suturar las heridas y carencias que tanto los han afligido durante esta temporada. Y, sobre todo, si estarán preparados ante el tsunami que les viene encima: el FC Barcelona.

Una trayectoria en Champions de menos a más

El Dortmund se ha labrado una reputación en Europa, no solo por representar uno de los clubes históricos de Alemania, sino por ser uno de los más emblemáticos, por sus colores, afición y tradición futbolística. Su trayectoria en Europa no rebosa el gramour que desprenden equipos como el Real Madrid o el Bayern Múnich, pero sí cuenta con momentos de gloria, uno en 1997 y otro en 2013.

Los primeros inicios del Borussia en Champions fueron en la década de los 90. El equipo alcanzó unas semifinales en 1994 y logró levantar el trofeo -y su única UEFA Champions League hasta la fecha- en 1997 en un partido en el que venció 3-1 frente a la Juventus, con Ottmar Hitzfeld en el banquillo y goles de Karl-Heinz Riedle y Lars Ricken, el actual director deportivo del club. Aquel hito situó al Dortmund en el panorama del fútbol europeo de forma definitiva y en un estadio, además, muy significativo como lo es el de Múnich. Este es precisamente el mismo que acogerá la final de 2025; coincidencias o no, podría traerle suerte al Dortmund este año.

Aquella final fue prácticamente un espejismo, pues el Dortmund avanzó con paso dubitativo en los años siguientes, resbalando siempre en la segunda fase de grupos de Champions.

El revulsivo llegó de la mano de Jürgen Klopp, ofreciendo al público la mejor versión de los Negriamarillos. En la temporada 2012/13 eliminaron al Real Madrid en semifinales, con 4 goles de Robert Lewandowski y se plantó en la final, que perdió ante el Bayern Múnich por 1-2. Un fatídico gol de Arjen Robben en el minuto 89 puso fin a las esperanzas de repetir el hito del 1997. Otro tanto de Mario Mandyukic y uno de un ya exazulgrana Ilkay Gündogan para el Dortmund adornaron esa final.

Pese a la amargura del momento, aquello fue el principio de la era europea para el Dortmund. Excepto en 2015-16, que no logró clasificarse, el BVB viene jugando en la competición reina 9 años seguidos.

El Barcelona ya espera en cuartos

El partido contra el FC Barcelona es una prueba de fuego para medir si el Dortmund está listo para competir con los grandes de Europa o si sigue un escalón por debajo.

Su historial de enfrentamientos es escaso e inicia precisamente en esa década de los 90. En la temporada 1997-98, los alemanes pierden la Supercopa de la UEFA contra un gran Barcelona de Luis Enrique y el brasileño Rivaldo. Luego tuvo que esperar más de 20 años para presenciar otro emparejamiento, esta vez en la fase de grupos de la Champions en la temporada 2019/20, con goles de Suárez, Messi y Griezmann para el Barça, y de Jadon Sancho para el Dortmund. Recientemente, en la fase inicial europea, el pasado diciembre de 2024 se sentenció con un 2-3 para los azulgrana -Raphinha y Ferran Torres de un lado y un gran Guirassy del otro como protagonistas.

Oficialmente, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance demoledor para el conjunto catalán: tres victorias y dos empates.

Ir a por la Champions y salvar la temporada

La emoción de un duelo como el de cuartos de Champions no debería distraer la atención de lo que sucede en casa. Esto es lo que destaca la prensa alemana, que critican que la inconsistencia se haya tornado una de las pocas constantes del equipo Negriamarillo. De hecho, impresiona el rendimiento del Dortmund en escenario europeo frente a la decepción que supone ver su día a día en Bundesliga.

A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, la fortuna no parece que llame a la puerta del Dortmund en liga. El BVB marcha décimo, a cuatro puntos de posiciones europeas y a siete de Champions. Por eso, cada partido es fundamental y el equipo de Kovac no puede permitirse una derrota, incluso si juega contra rivales también en horas bajas, como el RB Leipzig, su próximo rival en liga. Algunas de las claves podrían ser dosificar jugadores, suturar las irregularidades defensivas, apostar por nombres fuertes como Guirassy o Beier y, especialmente, hacer de su estadio, el Signal Iduna Park, un fortín. Esto podría dar al BVB la fuerza suficiente para remar rumbo a Europa de nuevo.

"Quiero ver el mismo ímpetu y compromiso, el mismo sentido de la unión que nos hizo fuertes en Lille. Ese es el requisito previo para un buen resultado, porque todo lo demás es inevitable”, insiste el técnico del Dortmund.

Prácticamente una década es lo que lleva el BVB jugando en la competición reina. No obstante, ante el actual panorama en Bundesliga y de no propiciar cambios inmediatos, el equipo podría ser un mero espectador a nivel internacional la próxima temporada.

(ee)