Publicarán de manera póstuma canción de Marianne Faithfull

La cantante y actriz había trabajado en la inédita canción semanas antes de su muerte, ocurrida el 30 de enero pasado.Un mes y medio después de la muerte de la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, el viernes se lanzó una nueva canción suya. La balada "Burning Moonlight" es también el título de un miniálbum de cuatro canciones que se lanzará en abril, anunció el viernes la familia de Faithfull.

"Mientras lamentamos la pérdida de Marianne, estamos encantados de anunciar el lanzamiento de estas canciones en las que estuvo trabajando el año anterior a su muerte", dijo el hijo de Faithfull, Nicholas Dunbar. El EP "Burning Moonlight" se lanzará inicialmente como disco de vinilo de edición limitada el 12 de abril y finalmente en formato digital el 6 de junio.

El lanzamiento del EP estaba previsto originalmente para febrero. Sin embargo, después de la muerte de Faithfull el 30 de enero, la publicación se pospuso.

Faithfull, que estuvo brevemente en una relación con Mick Jagger, fue uno de los cantantes más famosos a partir de la década de 1960. Su gran éxito llegó con "As Tears Go By", seguido de otros éxitos como "Come and Stay With Me", "This Little Bird", "Summer Nights" y "Broken English". Además de su carrera musical, Faithfull también ha participado en producciones teatrales y películas, trabajando con directores de renombre como Jean-Luc Godard y Sofia Coppola.

